Besondere Freude an Komik und Umgang mit Sprache

Stolz wuchs in der Kreisstadt Daun in der Vulkaneifel auf. Nach dem Abitur und dem Grundstudium der Neuen Deutschen Literatur und der Philosophie an der Universität Bonn studierte er laut einer Mitteilung des Theaters ab 1999 Schauspiel an der Hochschule der Künste Berlin.

Es folgten Arbeiten in Berlin in den Sophiensälen und am Theater im Kino. Ab 2003 arbeitete er im Festengagement am Rheinischen Landestheater Neuss, wo er in der Produktion Moby Dick den Preis als bester Nachwuchsdarsteller auf dem NRW-Theatertreffen erhielt und zudem mit dem Förderpreis des Theaters Neuss ausgezeichnet wurde. Von 2007 bis 2010 war Stolz festes Ensemblemitglied des Schlosstheaters Moers und anschließend am Theater Ansbach und bei den Schlossfestspielen Neersen engagiert.

Später verlagerte Stolz seinen Lebensmittelpunkt nach Köln und setzte seine Arbeit am Freien Werkstatt Theater, dem Theater der Keller und am Schlosstheater Moers in der Produktion "Richard III." fort, welche 2017 auf dem NRW-Theatertreffen mit dem Ensemblepreis prämiert wurde. Neben seiner Bühnentätigkeit ist er in kleineren Rollen bei Film und Fernsehen zu sehen.

Im BT-Gespräch verriet Stolz gestern, dass es ihn nach Baden-Baden zog, weil seine Lebenspartnerin hier zuhause sei. Inzwischen kenne er sich in der Region schon ein wenig aus und fühle sich sehr wohl an der Oos. Über das Engagement als festes Ensemblemitglied in der Kurstadt sei er sehr glücklich. Beeindruckt zeigte er sich gestern vom Baden-Badener Theaterhaus, das eine lange Tradition ausstrahle. Es erinnere ihn an das berühmte Deutsche Theater in Berlin.

Begeistert äußert sich der Schauspieler über das Baden-Badener Ensemble, das sehr sympathisch und durch seinen Teamgeist gekennzeichnet sei. Er selbst, so erzählt Holger Stolz, liebe ganz besonders den Umgang mit der Komik und der Sprache. In seiner ersten Rolle am Baden-Badener Theater wird man ihn im Musical "Cabaret" erleben können.