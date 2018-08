Aus der Trinkhalle in die Fußgängerzone

(nie) - Raus aus der Trinkhalle, rein ins Bäderviertel: Der Ticketservice findet sich seit gestern in der Bäderstraße 2, in der Nähe des Friedrichsbads. Damit ist der erste Schritt zur Räumung der Trinkhalle, die von der Bäder- und Kurverwaltung umgestaltet werden soll, getan. Der zweite Schritt erfolgt schon am kommenden Mittwoch: Abends findet die Einweihung der Tourist-Info statt, die von der Trinkhalle in die Kurhaus-Kolonnaden zieht und ab Donnerstag für den Publikumsverkehr dort geöffnet hat.

Peter Schlaile, der mit seinem Musikhaus Schlaile den Ticketservice betreibt, sieht im neuen Standort Vorteile gegenüber dem alten. "Wir hoffen, dass wir hier besser wahrgenommen werden, da wir direkt im Publikumsverkehr sitzen", sagte er gestern bei der Eröffnung. Zudem sei es endlich möglich, Plakate größer zu drapieren. Auch der barrierefreie Zugang sei deutlich einfacher als in der Trinkhalle; Gehbehinderte Personen könnten problemlos über das Nachbargeschäft eintreten. Beim Ticketservice sind laut Schlaile unter anderem Tickets für "einheimische Einrichtungen" wie Theater und Philharmonie erhältlich, aber auch für bundesweite Veranstaltungen.

Oberbürgermeisterin Margret Mergen wünschte Schlaile und seinem Team Erfolg am neuen Standort. Sie erläuterte, dass das Musikhaus seit 2007 für den Ticketverkauf, den vorher die Stadt selbst verantwortet habe, zuständig sei. Das Vertragsverhältnis zwischen Stadt und Musikhaus sehe vor, dass die Stadt einen "Zuschuss" in Höhe der Miete gebe. Mergen führte aus, dass die Trinkhalle im Spätjahr von der Stadt an die Bäder- und Kurverwaltung (BKV) zurückgegeben werde. Wie genau die Trinkhalle umgenutzt werden soll, stehe noch nicht endgültig fest. Das Konzept reife noch. Sie habe jedoch den Eindruck, dass BKV-Geschäftsführer Steffen Ratzel die Trinkhalle eher zu einem "Ort des Verweilens" umgestalten wolle.