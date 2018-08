Vogelhäuschen bauen, reiten und Stockbrot rösten

Von Christina Nickweiler Sinzheim - Ein surrender Ton und zwischendurch einige Klopfgeräusche: Direkt neben der Sandklemmshütte des Obst- und Gartenbauvereins Sinzheim bauen etliche Kinder zusammen mit einigen Erwachsenen Nistkästen für heimische Vögel. Auf dem Vereinsgelände hat kürzlich ein abwechslungsreicher Aktionstag stattgefunden - einen Hauch Abenteuer inbegriffen. Eine Gruppe von rund 15 Kindern und Jugendlichen sind der Einladung des Obst- und Gartenbauvereins gefolgt. Deswegen liegen zum Bau des Nistkastens auch zahlreiche Brettchen und zugeschnittene Leisten auf dem Werkstisch. Die aktiven Mitglieder gehen den Kindern und Jugendlichen beim Basteln zur Hand. Nach rund einer dreiviertel Stunde nehmen die "Einfamilienhäuschen" für die gefiederten Tiere Form an. "Schick sehen sie aus", sagt eine Oma, die ihre beiden Enkel zum Aktionstag begleitet hat. Derweil warten Fatima und Lara etwas ungeduldig auf den angekündigten Programmhöhepunkt "Reiten auf Pferden". Schnell ziehen sie ihre Fahrradhelme auf, als sie Birgit Frei und Simone Gutbrod mit ihren beiden Vierbeinern erblicken. Die Besitzerinnen führen ihre beiden Haflinger vom benachbarten Steckmattenhof in der Stabsgemeinde auf das Areal des Obst- und Gartenbauvereins. Im Nu sitzen Fatima und Lara auf und drehen auf der Wiese eine große Runde. Rasch hat sich neben der Obstplantage so etwas wie eine Pferde-Haltestation gebildet, an der die Kinder in einer Gruppe warten, bis sie für den Kurzausflug an der Reihe sind. Daneben versucht Gebhard Huck die Kohle in einer gusseisernen Schale zum Glühen zu bringen, denn als weitere Aktion ist das Rösten von Stockbrot angesagt. Hierfür hat Barbara Vogel in einer großen Edelstahlschüssel einen mehreren Kilogramm schweren Hefeteig vorbereitet. Sie zeigt den Kindern, wie frisch geerntete Kräuter zerkleinert werden, um dem Teig einen aromatischen Geschmack zu geben. Der neunjährige Patrick schnappt sich einen der vorbereiteten Holzstecken, greift sich eine Portion Hefeteig und wickelt die Masse um die Spitze. Erwartungsvoll hält er sein Stockbrot in die Glut. Nach einer Weile duftet es nach frisch geröstetem Brot. Manche Kinder machen es ihm nach, andere dagegen schwingen sich lieber ein zweites oder drittes Mal in den Pferdesattel.

