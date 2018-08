Glocken sind stumm: Halterung hat Risse

Von Christina Nickweiler Baden-Baden - Seit einigen Wochen schon sind die Glocken mit ihrem imposanten Klang im Turm der katholischen St. Jakobuskirche in Steinbach um die Mittagszeit und samstags um 17 Uhr verstummt. Das Geläut wurde auf ein Minimum reduziert. Der Grund: Das Holz des Glockenstuhls hat witterungsbedingte Risse. Es soll demnächst saniert werden. Laut Pfarrer Kurt Hoffmann wurde 1966 der Glockenstuhl aus Stahl mit den in Heidelberg gegossenen Glocken auf Eichenbalken aufgeschraubt. "Das macht man so wegen der Klangqualität", erläutert Hoffmann auf Anfrage des BT. Insgesamt sind sechs Glocken in unterschiedlichen Größen und Gewichten in einem Stahlgerüst auf dem Eichenholz montiert. Jede Glocke hat einen Namen. So heißt die größte mit 2,3 Tonnen Gewicht "Christuskönig". Es folgen die zweitgrößte Glocke mit 1,6 Tonnen Gewicht, die der Gottesmutter Maria gewidmet ist, die 1050 Kilogramm schwere Jakobus- und die 710Kilogramm schwere Johannesglocke. Dem Erzengel Michael ist der fünfte Klangkörper mit 500 Kilogramm und dem Heiligen Josef der kleinste mit 370 Kilogramm gewidmet. Durch den Schub beim Hin- und Herschwingen (Querschub) erzeugen die Glocken das Zwölffache ihres Eigengewichts. Pfarrer Hoffmann nennt eine Größenordnung von rund 60 Tonnen Schubkraft, wenn alle Glocken läuten. Diese enormen Kräfteauswirkungen haben nach mehr als 50 Jahren ihre Spuren in dem Gewinde hinterlassen. Inzwischen hätten sich manche Halterungen und die Schrauben des Glockenstuhls durch die Risse auf dem Holzfundament gelockert. "Besonders dramatisch wird es, wenn alle sechs Glocken läuten. Zur Sicherheit muss der Querschub erheblich reduziert bleiben, damit nicht noch Glocken auf den Kirchplatz fliegen", merkt Pfarrer Hoffmann an. Die komplette Sanierung ist vom bischöflichen Ordinariat inzwischen genehmigt worden. Sogar die Eichenbalken sind schon bestellt. Im Zuge der Sanierung wird dann bei den beiden größten Glocken das Stahljoch gegen ein Eichenjoch getauscht. "Das verbessert die Klangqualität", hat Pfarrer Hoffmann von den Experten erfahren. Zudem müssten im Rahmen der Neujustierung die Klöppel der beiden großen Glocken neu gegossen werden, fügt der katholische Pfarrer hinzu.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben