Pfeilschnell mit dem Rad in die Stadt

Baden-Baden - Oberbürgermeisterin Margret Mergen kam mit dem Fahrrad zur offiziellen Freigabe der Grünen Einfahrt und hatte dadurch schon eine Testfahrt hinter sich: "Mit dem neuen Belag ist man jetzt pfeilschnell in der Stadt", sagte sie erfreut. Das Baden-Badener Fachgebiet Park und Garten hatte in den Sommerferien den Abschnitt des Rad- und Fußweges parallel zur B500 zwischen der Schwarzwaldstraße in Höhe der sogenannten Schneckennudel-Brücke und dem Tausendfüßler asphaltiert.

"Es ist schon ein deutlicher Unterschied, wenn man auf der Asphaltdecke fahren kann", betonte die Oberbürgermeisterin. "Der Rollwiderstand reduziert sich spürbar. Bei Trockenheit staubt es nicht mehr, bei Regen ist es sicherer, und der Fahrkomfort verbessert sich spürbar."

Entsprechend dem optischen Anspruch an eine "grüne" Einfahrt wurde die Oberfläche der Asphaltdecke in einem hellbeigen Farbton ausgeführt, wie bereits bei den vorhergehenden Bauabschnitten vom Festspielhaus bis in Höhe des Aumattstadions. "Das ist zwar etwas teurer, aber auch schöner", betonte Matthias Ott, Pflegeteamleiter des städtischen Fachgebiets Park und Garten. Der Lückenschluss zwischen der Brücke zum Aumattstadion und der Einmündung der verlängerten Schwarzwaldstraße in die Grüne Einfahrt wird erst nach Abschluss der Erschließungsarbeiten für das Bauvorhaben "Wohnen am Ooswinkel" erfolgen. Doch bereits jetzt kann jeder beschwingt in die Pedale treten, der seinen Drahtesel besteigt, um die Grüne Einfahrt entlangzufahren.

Diese ist die wichtigste Fuß- und Radwegeverbindung zwischen Oos und der Innenstadt. Sie verläuft auf der Trasse der früheren Stichbahn von der Blutbrücke in Oos durch den Wörthböschel-Park und entlang der Europastraße bis zum Festspielhaus. Als öffentlicher Grünzug 1981 zur Landesgartenschau angelegt, verfügt sie über einen von Bäumen gesäumten, drei Meter breiten Fuß- und Radweg, der bislang aus einer sogenannten wassergebundenen Decke mit einer Splitt-Deckschicht bestand.

Wegen des hohen Unterhaltungsaufwands und der schlechten Nutzbarkeit bei Frost- und Tauwetter hatte sich die Stadt dazu entschlossen, die gesamte Strecke zu asphaltieren. Laut Ott belaufen sich die Gesamtkosten für die diesjährige 1,7Kilometer lange Strecke auf 530000 Euro. Für diesen Bauabschnitt bewilligte das Regierungspräsidium Karlsruhe eine Förderung in Höhe von 150000 Euro im Rahmen der Radwegförderung für das Radnetz Baden-Württemberg.

Im kommenden Jahr ist geplant, die Grüne Einfahrt bis zum Bahnhof Oos in zwei weiteren Bauabschnitten zu asphaltieren. Dann ist eigentlich nur Fliegen noch schöner.