VHS-Schwerpunkt ist das Frauenwahlrecht

Der Vortrag "Der Kampf für das Frauenwahlrecht in Deutschland" (8.November) der Historikerin Gudrun-Christine Schimpf (Universität Heidelberg) begleitet die Ausstellung "Mütter des Grundgesetztes": Frieda Nadig, Elisabeth Selbert, Helene Weber und Helene Wessel. Ihrem Einsatz ist es maßgeblich zu verdanken, dass die Gleichberechtigung von Frauen und Männern 1949 im Grundgesetz verankert wurde. Weitere begleitende Vorträge widmen sich den Frauen unter den Künstlern ("Hure oder Heilige? Die abenteuerliche Geschichte der Künstlerinnen" mit der Kunsthistorikerin Donatella Chiancone-Schneider am 2.November) und der Bedeutung des Jahres 1949 für die Demokratie in Deutschland (Christian Bommarius, Jurist und Kommentator der Süddeutschen Zeitung am 18.Januar 2019). Das Cineplex-Kino zeigt den Film "Suffragette - Taten statt Worte", ein mitreißendes Drama über die Anfänge der Frauenbewegung in Großbritannien zu Beginn des 20. Jahrhunderts (7.November).

Für Menschen, die ihren Horizont erweitern möchten, hat die VHS einen weiteren allgemeinbildenden Kurs (Studium Generale) am Nachmittag eingerichtet, der sich mit der Rolle der Frau im gesellschaftlichen Wandel befassen wird. Der sonstige Kursbereich bietet viel Neues: Neben neuen Gesundheitskursen wie "Beweglichkeitstraining" oder "Yoga für den Rücken" kann man auch in einer Bläserklasse ein Blasinstrument erlernen oder im Kurs "Mathe für den Alltag" seine Dreisatz-, Prozent- oder Zinsrechenkünste auffrischen. Der Kurs Mentaltraining hilft, Klarheit über seine Ziele zu gewinnen, und der Kurzkurs "Benimm ist wieder in" führt in moderne Umgangsformen ein. Das Tagesseminar "Interkulturelle Kompetenzen - der arabische Kulturraum" vermittelt praktisches Wissen zum Umgang mit Menschen aus islamischen Ländern. Auch für die ältere Generation hat die Volkshochschule ihr Programm ausgebaut, heißt es in der Mitteilung weiter. Neu ist "Line Dance 70 plus für Einsteiger" oder auch der Kurs "Malatelier 50 plus". Die VHS-Sprachenschule bietet unter anderem "Englisch mit Muße", Persisch- oder Kroatisch-Kurse an. Kids können ebenfalls Sprachen lernen (Spanisch, Russisch) oder einen Solarhelikopter bauen.

Die Druckausgabe des neuen Programmheftes liegt an den üblichen Auflagestellen wie Stadtbibliothek, Bürgerbüros und Ortsverwaltungen aus. Anmelden kann man sich über die neue Website oder persönlich in der neu gestalteten Geschäftsstelle in der Breisgaustraße 19a (Stadtteil Cité), deren Kundenbereich jetzt ohne Treppenstufen erreicht werden kann. Da in dem aktuellen Heft aus Versehen zwei Seiten fehlen, dafür zwei andere aber doppelt sind, ist ein zweiter Druck notwendig geworden. Deshalb werden Ende der nächsten Woche bereits verteilte Hefte ausgetauscht, und es wird das neue Heft ausgeliefert.

www.vhs-baden-baden.de