Naturkindergärten kommen erst später Baden-Baden (hol) - Die beiden neuen Naturkindergärten an der Schweigrother Matte in der Cité und beim Pädagogium werden wohl erst im Frühjahr 2019 an den Start gehen. Ursprünglich war eine Inbetriebnahme der Einrichtungen im September geplant gewesen (wir berichteten). "Das schaffen wir aber nicht", sagt Iska Dürr, Fachbereichsleiterin für Bildung und Soziales. Bei der Einrichtung von Schutzhütten in Naturkindergärten seien umfangreiche Vorschriften zu beachten. Die bestehende Hütte in der Schweigrother Matte müsse ertüchtigt werden, beim Pädagogium müsse eine solche Hütte errichtet werden. Anfang 2019 könne man damit fertig sein, meint sie. "Aber dann ist Winter. Also wird der Betrieb dort wahrscheinlich erst im Frühjahr 2019 anfangen können." Träger des Kindergartens in der Cité wird die Arbeiterwohlfahrt sein. Auf dem ehemaligen Landesgartenschau-Areal wird das Pädagogium den Kindergarten betreiben. Bei einem Naturkindergarten treffen sich die Kinder mit den Betreuungskräften täglich zu jeder Jahreszeit und bei fast allen Witterungsverhältnissen in der freien Natur. Auf dem dafür festgelegten Areal muss sich allerdings laut Bestimmungen eine beheizbare Schutzhütte befinden. Die beiden Baden-Badener Naturkindergärten sollen aus jeweils einer Gruppe mit 20 Kindern bestehen. Die Stadtverwaltung will in die beiden neuen Kindergärten einen Betrag von etwa 160000 Euro investieren.

