Zwei Wanzenarten setzen dem Gemüse zu









Von Christa Hoffmann Sinzheim - Wer bei der Bio-Gärtnerei im Sinzheimer Ortsteil Müllhofen vorbeikommt und die mit riesigen Netzen umhängten Folientunnel sieht, glaubt beinahe, sich in ein außergewöhnliches Szenenbild für einen Science-Fiction-Film verirrt zu haben. Ganz so abwegig ist es nicht, denn dieses Einnetzen ist hauptsächlich der um 1979 von Äthiopien nach Europa eingewanderten grünen Reiswanze zu verdanken, deren Vorkommen in den vergangenen fünf Jahren stark zugenommen hat - und der einheimischen Wiesenwanze. Der Grund: Da die Folientunnel bewässert werden, lockt die Feuchtigkeit die außerhalb dieses geschützten Raumes lebenden Wanzen an. "Man kann nichts dagegen machen, außer die Gewächshäuser einzunetzen", erklärt der Landwirt. Bei den Auberginen habe er im vergangenen Jahr bei den neuen Sorten 20 Prozent und bei den alten Sorten 80 Prozent Einbußen gehabt, berichtet Schmälzle. Die zwei Millimeter bis ein Zentimeter kleinen Wiesenwanzen und die etwa einen bis 1,5 Zentimeter großen grünen Reiswanzen stechen die Blütenknospen an, und diese brechen dann ab. Die Folge: Es fehlen ganze sogenannte Blütenetagen. Bis die nächsten Auberginen reif sind, vergehen etwa sechs Wochen. Und das führe auch zu Problemen bei den Kunden, erklärt Schmälzle, die mit Auberginenlieferungen gerechnet haben. Man habe daraufhin die 500 Meter in der Länge umfassenden Auberginen-Gewächshäuser eingenetzt. Dank dessen habe man das Problem bei diesem Gemüse in diesem Jahr zu 100Prozent in den Griff bekommen. Aber aus finanziellen Gründen könne man das nicht mit den insgesamt 6,6 Kilometer langen Folientunneln machen, erklärt er. Einer ist 150 Meter lang und 7,50 Meter breit. Aber auch deshalb nicht, weil Tomaten, Paprika und Gurken auf eine stärkere Durchlüftung angewiesen seien. Und aufgrund der Netze komme der Wind nicht mehr so gut durch. Die jungen Larven der grünen Reiswanze sind laut Landwirtschaftsamt Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald überwiegend schwarz gefärbt mit weißen, später auch roten und grünen Flecken. Das und ihre Größe erinnere an Marienkäfer. Sie fallen auf, da sie in großen Gruppen eng zusammensitzen. "Wir verkaufen auch krumme Dinger, sogenannte Missfits", erklärt der Firmenchef das Aussehen von Gemüse ohne Modelmaße. Das sei dann günstiger. Bei Gurken klappe das sehr gut, selbst bei vorhandenen Saugschäden der Wanzen, nicht aber bei Tomaten und Paprika. Diese seien nicht mehr verkäuflich. Tomaten bekämen helle flächige Flecken, seien nicht mehr so lagerfähig und die betroffenen Stellen blieben hart. Paprika seien von einer schneeflockenartigen Maserung gezeichnet. Eine der Folgen: Er habe acht Tonnen Paprika für die Produktion von Bio-Lyoner nicht verkaufen können. "Der Kunde zahlt ja das Doppelte, dann will er auch 1a-Ware", kann Schmälzle die Stornierung des Auftrags nachvollziehen. Bezüglich der Auberginen habe er im vergangenen Jahr 10000 Euro Umsatzeinbußen verkraften müssen. In diesem Jahr seien es inklusive der Hitzeschäden wie Sonnenbrand am Gemüse schon rund 70000 Euro. Luisa Malina, sie arbeitet bei der Firma NüPA in Karlsruhe, kommt einmal in der Woche auf den Hof und inspiziert die Pflanzen auf ihre Gesundheit hin - auf Pilze, Blattläuse, Bakterien, Viren, Spinnmilben oder eben Wanzen. Gegen die roten Spinnmilben bestellt sie beispielsweise Raubmilben als Nützlinge, die dann von Georg Schmälzle und seinem Team ausgebracht werden. Das Aufkommen der Wanzen sei sehr wetterabhängig, sagt sie. Die Wiesenwanze bleibe beispielsweise auf der Wiese, wenn es dort feucht genug sei und die "natürlichen Habitate aufrechterhalten" bleiben. Gegen die Wanzen helfe im Bioanbau nur das Absammeln und mit der Hand Zerdrücken, ist Georg Schmälzle geraten worden. Er rechnet damit, dass ihn die Wanzenproblematik noch länger beschäftigen wird.

