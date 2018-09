Der Motorenlärm von "Knatterern" wird reduziert

Montag, 4. August: Die Kurstadt hat einen ausgesprochen sportlichen Besuch zu verzeichnen. 20 Buben im Alter von elf bis 15 Jahren stehen im Mittelpunkt, haben sie doch beim bundesdeutschen Seifenkisten-Derby um den "Großen Opel-Preis" in Duisburg hervorragende Erfolge erzielt. Den besten Fahrern winkt eine 17-tägige Deutschlandfahrt, für die Teilnehmer ein unvergessliches Erlebnis.

Insgesamt sind 3000 Kilometer zurückzulegen. Auf dem Programm des vierten Reisetages steht die Bäder- und Kurstadt. Am Baden-Badener Autobahnkreuz wird die aus der Pfalz kommende acht Opel-Wagen umfassende Kolonne von den Vertretern des Baden-Badener Opel-Dienstes, dem Autohaus Baden-Baden GmbH, und von zwei motorisierten Polizeibeamten in Empfang genommen. So geht es im Geleitschutz in die Innenstadt.

Zunächst wird dem Südwestfunk ein Besuch abgestattet, der für die Buben zwei unerwartete Begegnungen bringt. Als begeisterte Anhänger des Autorennsports war ihnen der Name "Günther Jendrich vom Südwestfunk Baden-Baden" ein Begriff. Kaum ist die Unterhaltung mit dem netten SWF-Sportreporter vorüber, wird der zurzeit in Baden-Baden weilende Filmschauspieler Paul Henckels von den Buben am Steuer seines Opel-Kapitäns entdeckt und auf der Fahrt in die Stadt kurzerhand aufgehalten. Die Freude bei Henckels ist groß, als er unter den Jungen einen entdeckt, der aus seiner Heimatstadt Düsseldorf kommt.

Nach einer Fahrt durch die Lichtentaler Allee und einem Spaziergang durch die Gönner-Anlage wird im Wald-Restaurant "Morgenröte" die von den Buben schon lange ersehnte Mittagspause eingelegt. Der Appetit der munteren Schar war beachtlich. Im Nu waren Sauerkraut, Kartoffeln und Rippchen in den hungrigen Mägen der zukünftigen Rennfahrer verschwunden. Abgeschlossen wird der Besuch mit einem erfrischenden Besuch im Hardbergbad, das den Buben mächtig imponiert.

Danach geht es weiter. Die Vertreter des kurstädtischen Opel-Dienstes und die Beamten der Landespolizei, an der Spitze Polizeirat Kiefer, schicken die Buben mit ihrer Begleitung auf die weitere Reise. Über die Schwarzwaldhochstraße geht es bis zum Kurhaus Sand und von dort zur Übernachtung in das Naturfreundehaus Badener Höhe.

Auf der Bundes-Autobahn in Höhe Sandweier ereignet sich gegen 12 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem wie durch ein Wunder niemand verletzt wird. Ein aus Bühl stammendes Fahrzeug ist gerade im Begriff, einen anderen Pkw zu überholen, als von hinten mit großer Geschwindigkeit ein schneller Sportwagen heranbraust. Mit der Lichthupe versucht der Fahrer des Sportwagens, die Strecke freizumachen. Der Bühler Fahrer biegt sofort rechts ein. Dabei gerät der Wagen ins Schleudern und rutscht über den mittleren Grünstreifen der Autobahn auf die Gegenfahrbahn. Dort wird der Bühler Pkw von einem Fahrzeug aus Kassel gerammt. Beide Fahrzeuge werden schwer beschädigt, bei dem Fahrzeug aus Kassel kann man nahezu von einem Totalschaden sprechen.

Die Polizei hat neue Mittel im Kampf gegen den Lärm auf deutschen Straßen. Der Bundesverkehrsminister hat neue Richtlinien für die Lärmmessung zuungunsten der "Knatterer" erlassen. Gleichzeitig sind die Grenzwerte für neu in den Verkehr kommende Fahrzeuge weiter herabgesetzt.

Die stärkste Einschränkung betrifft die Mopeds. Ihr Motorenlärm darf ab 1. Januar 1959 bei der Neuzulassung nicht mehr über 75 Phon liegen. Für Motorräder mit Zweitaktmotor und Motorräder mit Viertaktmotor bis 250 ccm Hubraum liegt der Grenzwert bei 80Phon, über 250 ccm bei 82Phon. Kraftfahrzeuge mit mehr als 2,5 Tonnen Gesamtgewicht, Zugmaschinen und Arbeitsmaschinen dürfen nur noch 87 Phon verursachen. Für alle übrigen Fahrzeuge sind 82 Phon festgesetzt. Gemessen werden die Werte mit einem speziellen Mikrofon, das auf einem Stativ in 1,25 Meter Höhe angebracht ist.