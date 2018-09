Exklusive Einblicke für BT-Leser

Baden-Baden - Drei Tage, vier Veranstaltungsorte, zahlreiche Konzerte: Eine ausgefeilte Technik und viel Organisationsarbeit sorgen dafür, dass beim SWR3-New-Pop-Festival Jahr für Jahr alles glatt geht. Diesmal dürfen zehn BT-Leser bei einer exklusiven Führung unter anderem den zentralen Übertragungswagen (Ü-Wagen) erkunden.

Ü-Wagen sind mit der kompletten Technik eines Rundfunk- oder Fernsehstudios ausgestattet und werden meist für Live-Berichterstattungen genutzt. Beim SWR3-New-Pop-Festival sind laut Matthias Eberhardt, dem technischen Leiter für die Außenübertragung beim SWR, gleich fünf solcher Fahrzeuge im Einsatz: Drei Fernseh-Ü-Wagen und zwei Hörfunk-Ü-Wagen.

Den Größten dürfen sich zehn BT-Leser im Rahmen der Aktion "BT öffnet Türen" am Freitagnachmittag, 14.September, von innen anschauen (genauer Treffpunkt und Uhrzeit werden den Gewinnern mitgeteilt). Er steht während des Festivals vor dem Theater. Ist der Lkw dort erst einmal an Ort und Stelle, wird eine Seitenwand ausgefahren, sodass drinnen auf immerhin 60 Quadratmetern 17Personen arbeiten können. Hier sitzt dann unter anderem die Bildregie für die Konzerte im Kurhaus sowie im Theater, es gibt Mitarbeiter, die für die Videowand im Kurgarten zuständig sind, für Bildtechnik und Tonregie. Und ganz nebenher laufen laut Matthias Eberhardt in diesem ganz besonderen Lkw (übrigens eine Spezialanfertigung) auch noch die Fäden aus den anderen Ü-Wagen und den kleineren Produktionseinheiten zusammen: Denn der "Fü2HD", so die interne Bezeichnung des Fahrzeugs, dient als zentrale Signalverteilung. Hier können die Leser, die inmitten des Festival-Trubels von Matthias Eberhardt empfangen werden, also auch sehen, was an allen anderen Standorten gerade los ist. Der Technik-Chef für die Außenübertragung wird den Gewinnern der Verlosungsaktion unter anderem berichten, was in einem Ü-Wagen so alles passiert und wie die Übertragung letztendlich beim Zuschauer ankommt.

Außerdem nimmt sich Festival-Chef Gregor Friedel Zeit für die BT-Leser und gibt einen allgemeinen Einblick in das SWR3-New-Pop-Festival. Und zu guter Letzt dürfen die Leser dann auch noch im Kurhaus als einem der großen Veranstaltungsorte einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Das Badische Tagblatt verlost 5 x 2 Plätze. Die Teilnahme ist auf zwei Arten möglich: 1. Schreiben Sie eine Postkarte mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse an das Badische Tagblatt, Marketing, "Ü-Wagen", Postfach 10 00 33, 76481 Baden-Baden. 2. Senden Sie eine E-Mail an marketing@badisches-tagblatt.de und geben Sie das Stichwort "Ü-Wagen", sowie Ihren Namen und Ihre Adresse an.

