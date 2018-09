Höhenfeuerwerk schmerzlich vermisst

Baden-Baden - Das Kurpark-Meeting ist diesmal nicht ganz so glanzvoll zu Ende gegangen, wie es die unzähligen Besucher aus nah und fern in den vergangenen Jahren gewöhnt waren. Nach dem verregneten Freitag gab es auch am Samstagabend bereits zur Halbzeit schon wieder einige freie Plätze an den Tischen entlang der Partymeile.

Das lag zum einen an dem von vielen schmerzlich vermissten Höhenfeuerwerk als Publikumsmagnet der Vorjahre, dessen Ausfall wegen hoher Brandgefahr aufgrund der langanhaltenden Dürre beschlossen worden war. Drängelten sich sonst am Samstagabend deshalb die Besucher Schulter an Schulter, gab es diesmal überhaupt keine Probleme mit dem Durchkommen.

Als nicht ideal wurde von vielen befragten Besuchern allerdings auch die Band Soul-on für das Abschlusswochenende angesehen. Mochten sie mit ihrer Mischung aus Rap und Soul vor der Konzertmuschel noch punkten und einige zum Mittanzen animieren, kam ihr monotoner Sound ansonsten im Kurgarten nicht überall an und vertrieb etliche enttäuschte Besucher.

Das war kein Vergleich mit der rauschenden Partynacht am Dienstagabend, als sich die Menschen zu Hunderten durch das Festareal schoben und auch nach dem begeisternden Konzert von Eric Prinzinger noch lange in der lauen Sommernacht im Kurgarten verweilten und die herrlich entspannte Atmosphäre so richtig genießen konnten.

Wieder neue Bands etabliert

Insgesamt fällt die Bilanz dennoch positiv aus, da sich wieder neue Bands etablieren konnten wie die glanzvolle Formation "Spirit of Soul" vom ersten Sonntag des Kurpark-Meetings mit ihren Soul- und Funkklassikern. Oder die Lokalmatadoren von Mind of Blue, die das Publikum am Abschlussabend mit ihrer musikalischen Zeitreise von den Swinging Sixties bis in die Gegenwart begeisterten.

Auch die Gastronomen sahen dem Ausklang des Meetings zumeist ganz entspannt entgegen, da viele Besucher ihre persönlichen Favoriten ganz gezielt ansteuern und so jeder auf seine Kosten kam. Unter den vielen angebotenen musikalischen Formationen bei freiem Eintritt war ebenfalls für jeden etwas dabei, so dass auch die veranstaltende Baden-Baden Events GmbH letztlich ganz zufrieden sein kann.