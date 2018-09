Philharmonischer Chor unter neuer Leitung

(red) - Der Philharmonische Chor Baden-Baden hat eine neue musikalische Leiterin. Es ist die Baden-Badener Gesangspädagogin und Konzertsängerin Anja Schlenker-Rapke.

Bereits seit zwei Jahren ist sie als Stimmbildnerin für den Chor tätig und leitet seit April dieses Jahres die Proben, heißt es in einer Pressemitteilung. Auf dem Gebiet der Chorleitung bildete sie sich vielfältig weiter, unter anderem bei Professor Morten Schuldt-Jensen und Professor Volker Hempfling. Am 22. Juli sang der Chor auf Einladung der evangelisch-lutherischen Gemeinde Baden-Baden unter dem Dirigat Anja Schlenker-Rapkes beim Festgottesdienst in der St. Johannis-Kirche.

Nach den Sommerferien startet der Chor nun in die Probenphase für ein Weihnachtskonzert unter dem Motto "On Christmas Night" am 23. Dezember in Baden-Baden. Das Programm umfasst stimmungsvolle englische Christmas Carols, kombiniert mit Weihnachtsgeschichten aus aller Welt.

Der Probenbeginn ist am Montag, 10. September, um 20Uhr in der Aula der Realschule. Zuvor gibt es um 19.30Uhr eine gemeinsame Stimmbildungs-Einheit mit dem gesamten Chor. Inhalte der Stimmbildung, die in der weiteren Folge wieder stimmenweise alternierend stattfindet, sind Intonation, Tongebung, Ausgewogenheit und Tragfähigkeit des Klanges.

Neue Sängerinnen und Sänger aller Stimmlagen, vor allem Männerstimmen, sind beim Chor willkommen. Weitere Informationen sind auf der Internetseite des Chors zu finden.

www.philharmonischer-chor-baden-baden.com