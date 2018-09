Nach Weingenuss keine Heimreise nötig

Baden-Baden - Der Bauzeit von fünf Monaten steht eine Planungsphase von drei Jahren gegenüber. Doch nun hat das neue Gästehaus "Wein Bleibe" des Winzerpaares Iris und Volker Maier in Haueneberstein Form angenommen. Nach dem Richtfest der Handwerker wurde am Samstag mit der Bevölkerung schon mal ordentlich gefeiert.

Immer wieder trafen sich in der Vergangenheit kleine Gruppen aus der näheren und weiteren Umgebung im Weingut Maier am Ortseingang von Haueneberstein zum fröhlichen Ausklang einer Wanderung oder eines Ausfluges. Oder man war direkt zu einem der angebotenen Events wie Weinproben oder Weinwanderungen angereist. Oft wurde dabei bedauert, nun noch die Heimreise antreten zu müssen und nicht direkt vor Ort in die Federn sinken zu können. Iris Maier spann diesen Gedanken für sich schon mal weiter, doch es dauerte noch bis zu einer Wanderung in trauter Zweisamkeit mit ihrem Gatten, bis sie das Thema auf den Tisch brachte.

Die bürokratischen Hürden waren immens. Da der Neubau im Außenbereich des Ortes liegt, mussten naturschutzrechtliche Bestimmungen eingehalten und "sehr viele Gutachten" eingeholt werden, wie sich die Maiers erinnern. Das Landwirtschaftsamt forderte eine Machbarkeitsstudie, die vom Regierungspräsidium sehr intensiv auf Förderungsmöglichkeiten nach dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) geprüft wurde.

Eine ökologische Bauweise war selbstverständlich für die Bio-Weinbauern. So ist das ganze Gebäude aus Holz gestaltet, es gibt eine Stückholzheizung mit Solarunterstützung einer Photovoltaikanlage. Es mussten Ausgleichsmaßnahmen wie Streuobstwiesen geschaffen werden, und es ist klar geregelt, dass nicht mehr als 15 Übernachtungsgäste aufgenommen werden dürfen, da das Gästehaus sonst nicht mehr als landwirtschaftlicher Nebenerwerbsbetrieb gilt. Für die Gäste stehen bald sechs Doppelzimmer und zwei Einzelzimmer zur Verfügung, angeboten wird Übernachtung mit Frühstück. Wobei dieses Angebot nicht nur für Gäste des Weinguts Maier gilt.

Am 4. Juli war Baubeginn, eröffnet wird das Haus Anfang Dezember. Natürlich mit einem weiteren Fest, getreu dem Motto "keine Feier ohne Maier", wie Iris Maier strahlend verrät. Das Winzerpaar hat großen Wert darauf gelegt, von Anfang an Transparenz walten zu lassen. Pro forma sammelten sie auch Unterschriften und konnten dabei 500Hauenebersteiner zu einem positiven Votum für den Neubau bewegen. Viele Besucher kamen nun am vergangenen Wochenende zum öffentlichen Richtfest und besahen sich die Räumlichkeiten bei mehreren Führungen.

Das Ehepaar Maier ist jetzt auf der Suche nach Kooperationspartnern, um sein Angebot auszuweiten. Angesprochen werden sollen dabei Genießer, die feine Küche und einen guten Tropfen zu schätzen wissen. Aber auch Liebhaber von Wellness oder Gäste mit sportlichen Ambitionen sollen künftig auf ihre Kosten kommen, kündigten sie an.