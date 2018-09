Hitzesommer hat Gehölze sehr gestresst

Häufig waren in den vergangenen Wochen 30 Mitarbeiter des Fachgebiets unterwegs, um der städtischen Pflanzenwelt das lebensnotwendige Nass zu verschaffen (wir berichteten). "Da sind wir personell absolut an die Kapazitätsgrenze gekommen", erläutert Fachgebietsleiter Hans-Michael Schiem rückblickend im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt. Dazu kam dann auch noch technische Unterstützung, denn die Beregnungsanlagen arbeiteten tagsüber fast durchgehend.

Die Blumen in den Kübeln und Beeten seien durch die auch sonst übliche Bewässerung "ganz gut durchgekommen". Aber viele Bäume und Sträucher "sind gestresst", so Einsatzleiter Klaus Schattling. Es sei auch nicht möglich gewesen, alle Pflanzen mit ausreichend Flüssigkeit zu versorgen. So musste man zum Beispiel in Kauf nehmen, dass der eigentlich grüne Mittelstreifen der B500 recht braun geworden ist. Auch bei etlichen Gehölzen haben sich die Blätter bereits verfärbt.

Und das Leiden unter der Trockenheit ist auch noch nicht beendet. Die jüngsten Regenfälle seien nur ein "Tropfen auf dem heißen Stein", betont Schattling. Gebraucht werde dringend ein mehrtägiger Landregen.

Abwarten müsse man, ob alle Pflanzen die extreme Trockenheit überstanden haben, meint der Einsatzleiter. Dabei dürfe man sich aber nicht vom jetzigen Bild beeindrucken lassen, denn "braune Grasflächen werden auch wieder Grün" und das Abwerfen von Laub bedeute nicht das Ende für einen Baum oder Strauch. Auch lasse sich durch einen Schnitt am Gewächs wieder "einiges hinbekommen".

Laut Hans-Michael Schiem müsse man bis zum Frühjahr warten, um den Umfang des möglichen Schadens genau bemessen zu können. Erst wenn eine Pflanze dann nicht mehr austreibe, wisse man, dass sie den Hitzesommer nicht überstanden hat.