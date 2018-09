Welterbe-Bewerbung steht im Mittelpunkt

Baden-Baden - Mit einem reichhaltigen Programm beteiligt sich Baden-Baden am Tag des offenen Denkmals am kommenden Sonntag, 9. September. Dabei wird das Angebot der Kurstadt ganz in das Zeichen des laufenden Welterbeantrags bei der Unesco gestellt.

Das wird ein "toller Tag des lebenden Erbes", meinte Oberbürgermeisterin Margret Mergen, als sie gestern bei einem Pressegespräch im Garten des Hotels Badischer Hof das Programm des Denkmaltages vorstellte, das von einem verkaufsoffenen Sonntag und einer Oldtimer-Ausstellung umrahmt werde.

Das Thema Welterbe habe man in den Mittelpunkt des diesjährigen Tages des offenen Denkmals gerückt, weil es zu diesem Thema auch immer noch Informationsbedarf der Bevölkerung gebe, sagte Mergen. So sei eine oft gestellte Frage, was Baden-Baden eigentlich finanziell von der Unesco für eine solche Auszeichnung bekomme. Antwort: "Nichts, man erhält nur den Titel." Fragen dieser Art können am Sonntag am Welterbe-Würfel am Jesuitenplatz gestellt werden.

Ansonsten werden mehrere Stadtführungen geboten, und als Beispiel für die Baden-Badener Bäderkultur kann das Friedrichsbad besichtigt werden. Besonders vorgestellt werden auch zwei Kirchenbauten: die St. Johanniskirche beim Gausplatz und die Michaelskapelle Ebersteinburg. Erstmals am Tag des offenen Denkmals gibt es Führungen durch das Hotel Badischer Hof. Ebenso öffnen am Sonntag das Brahmshaus in Lichtental und der Fürstenbau Alter Bahnhof, der jetzt vom Festspielhaus genutzt wird, ihre Türen.

Rudolf Schübert, Leiter des Fachbereichs Planen und Bauen, der das Programm zusammen mit Stadtkonservatorin Nicole Schreiber erarbeitet hat, drückte gestern seine Hoffnung aus, dass mit solchen Angeboten die Baden-Badener Welterbe-Bewerbung unterstützt wird.

Friedrichsbad: Eröffnung des Denkmaltags um 10 Uhr auf den Stufen des Friedrichsbads mit einer Kinderveranstaltung. Das in den Jahren 1869 bis 1877 errichtete Gebäude kann von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden.

Stadtführungen: Das potenzielle Welterbe steht bei Führungen von Martina Simonis (10 Uhr, mit Casino) und Ursula Rözel (15 Uhr, ohne Casino) im Blickpunkt. Treffpunkt ist jeweils vor dem Kurhaus auf der Haupttreppe. Führungen durch das historische Villengebiet Annaberg bietet der Verein Stadtbild um 10 Uhr (Treffpunkt an der Wasserkunstanlage Paradies, Max-Laeuger-Platz, Bushaltestelle Friedrichshöhe) und 14 Uhr (Treffpunkt in der Bernhardstraße am "Bergschloss", Bushaltestelle Untere Prinz-Weimar-Straße).

St. Johanniskirche: Führungen durch die neugotische Säulenbasilika in der Bertholdstraße bietet Pfarrer Hans-Martin Ahr um 11.45 und 15.30 Uhr.

Michaelskapelle: Geöffnet ab 14 Uhr, um 17 Uhr findet dort ein Vortrag über den Architekten Horst Linde statt.

Hotel Badischer Hof: Führungen durch das einst erste Grand-Hotel Deutschlands - Architekt Friedrich Weinbrenner hatte ein ehemaliges Kloster zum "Badhotel" umgebaut - beginnen um 13, 13.35 und 14.30 Uhr. Anmeldungen erforderlich: (07221) 9340.

Brahmshaus: Das ehemalige Wohnhaus von Johannes Brahms in der Maximilianstraße 85 ist von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Sonderführungen gibt es nach Voranmeldung: (07221) 99872.

Alter Bahnhof: Im Fürstentrakt des Alten Bahnhofs wurden bei der Restaurierung reichhaltige Verzierungen wiederentdeckt. Geboten werden Klangreisen für die ganze Familie durch den Alten Bahnhof mit verschiedenen Stationen seiner Geschichte. Geöffnet von 11 bis 13 Uhr sowie von 13.30 bis 15.30 Uhr.

