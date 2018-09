Eberbachstraße verwandelt sich in Festmeile Baden-Baden (kim) - Die Vorbereitungen für das Eberbachfest am kommenden Wochenende, 8. und 9. September, in Haueneberstein laufen bereits auf Hochtouren. 13 Vereine und Gruppierungen verwandeln die Eberbachstraße wieder in eine Festmeile. Anlass, dieses Fest vor 30Jahren ins Leben zu rufen, war die abgeschlossene Sanierung des Kernstücks der Eberbachstraße und des offenen Bachlaufs. Damals fanden sich elf Vereine zusammen, um dieses Ereignis gebührend zu feiern. Seitdem hat sich das Fest immer weiter entwickelt. Boten anfänglich noch einige alte Scheunen ein idyllisches Ambiente, um zu feiern, sind diese im Laufe der Zeit nahezu aus dem Straßenbild verschwunden. Heute haben fast alle Vereine ihre Domizile in Zelten, Garagen und Höfen aufgeschlagen. Auch einige der Gründungsvereine sind nicht mehr mit dabei, neue Vereine und Gruppierungen beteiligen sich inzwischen. Der idyllische Veranstaltungsort mit einigen Fachwerkhäusern beidseitig des offenen Bachlaufes, viele kulinarische Köstlichkeiten und jede Menge Musik und Unterhaltung geben dem Fest sein besonderes Flair. Das Fest wird am Samstagnachmittag mit einem Umzug eröffnet. Treffpunkt hierfür ist um 16.30 Uhr beim Rathausplatz. Angeführt wird dieser vom SCC-Fanfarenzug und den Kindergarten- und Grundschulkindern mit ihren Brezelstecken. Zusammen mit Schirmherr und Ortsvorsteher Hans-Dieter Boos wird Oberbürgermeisterin Margret Mergen um 17 Uhr das Weinfass anstechen und die ersten Gläser einschenken. Für eine vielseitige Unterhaltung von Jung und Alt ist gesorgt. Am Beginn der Festmeile gibt es im Hof des Musikvereins an beiden Tagen jede Menge Blasmusik. Am Abend (ab 20 Uhr) tritt die Band "Kleine Partie" auf. Im Zelt des Harmonika-Clubs spielen die "Hüttenorgler" (Samstag von 19 bis 23 Uhr) auf, während Livingroom (Samstag ab 20Uhr) im Zelt des Heimat- und Kulturvereins für Unterhaltung sorgt. Mit einem Mix aus bekannten Rock- und Punkklassikern wird die Band "Lucky Punch" am Samstag ab 20 Uhr erstmals auf der Bachbühne zu hören sein. Ebenfalls ab 20 Uhr startet eine Rock-Party mit der Gruppe "Onemoretimes" auf der Truck-Bühne von Ars Bibendi. In der "Undergroundbar" legt dann bis in die Nachtstunden ein DJ auf. Eine Premiere in Haueneberstein haben auch "Keith Hawkins und Daniel Kiefel" am Sonntag ab 12 Uhr auf der Bachbühne. Die Vollblutmusiker spielen Oldies, Reggae, Country und Indie-Rock. Auf der Bachbühne ein Wiedersehen gibt es am Sonntag ab 17.30 Uhr mit der Band "Handtaschenfourmat" aus dem Murgtal. Am Sonntagnachmittag um 15 Uhr wird zu einer historischen Führung durch die katholische Pfarrkirche eingeladen. Bibliothekar Hans Heid informiert dabei über "Das Erbe der Jesuiten in der Pfarrkirche St. Bartholomäus". Außerdem wird während des Festes einiges für den Nachwuchs geboten: Unter anderem gibt es eine Hüpfburg, Kinderschminken und ein Quiz. Und der PBN-Verein (Partnerschaft von Behinderten und Nichtbehinderten) lädt Jung und Alt auf den Rollstuhl-Parcours ein. Ein Höhepunkt ist sicher wieder das Entenrennen, das am Sonntag um 16.16 Uhr ab der Bachbühne startet. Hunderte von Plastikenten schwimmen dabei im Eberbach um die Wette. Auf die Paten der besten Schwimmer warten Preise.

