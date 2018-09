Betriebe präsentieren sich

Rastatt

Freies WLAN bald auch am Bahnhof Rastatt (sl) - Kostenloses WLAN bietet die Stadt Rastatt in Zusammenarbeit mit dem Verein INKA seit Februar 2016 an. Mit der Nutzung sind Stadtverwaltung und Betreiber zufrieden. Sie wollen das Angebot daher auf den Rastatter Bahnhof und den Bahnhofsvorplatz erweitern (Foto: sl).

Straßburg

Handwerker hoffen auf Neuregelung Straßburg (dpa) - Deutsche Handwerker und Dienstleister in Grenznähe hoffen, bald einfacher Aufträge in Frankreich annehmen zu können. Ein neues Gesetz, das bürokratische Erleichterungen für entsandte Arbeiter mit sich bringen soll, könnte im September in Kraft treten (Foto: dpa).

Straßburg

Weniger Bürokratie für Handwerk Straßburg (lsw) - Kunden besuchen oder ein Haus renovieren im Elsass? Für deutsche Unternehmen in Grenznähe werden solche Aufträge schnell zum bürokratischen Spießrutenlauf. Ein neues Gesetz in Frankreich soll Abhilfe schaffen. Doch es bleiben offene Fragen (Symbolfoto: dpa).

Gaggenau

Vandalismus am Murgufer Gaggenau (red) - Erheblichen Schaden richteten in der Nacht auf Dienstag Vandalen in der Murguferanlage an, indem sie Sitzmöbel mutwillig zerstörten. Vermutlich dieselben Täter sind auch für den Vandalismus auf dem Rathausvorplatz verantwortlich (Foto: Stadt).