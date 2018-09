Erweitertes Konzept, verkürzter Name

Baden-Baden - Ein neuer Name soll verdeutlichen: Die Kinderkunstwerkstatt steht nicht nur jungen Menschen offen. Daher wird die Einrichtung des Museums Frieder Burda in Kunstwerkstatt umbenannt. Damit wolle man weiteren Anforderungen entsprechen, erklärt die Leiterin Kathrin Dorfner.

Öfters hätten Jugendliche an dem Namen Anstoß genommen und auch Gruppen von Erwachsenen mit dem Anliegen immer wieder an die Tür der Werkstatt geklopft, auch mitmachen zu können. Laut Kathrin Luz, die für die Öffentlichkeitsarbeit des Museums Frieder Burda verantwortlich ist, soll der neue Name verdeutlichen, dass sich das Angebot der Werkstatt nicht nur an die junge Generation wendet.

Nach und nach erfolge die Umbenennung, erläutert Dorfner. Ein neues Logo werde entwickelt, die Homepage werde angepasst, Flyer mit dem neuen Namen gibt es dagegen bereits. Dorfner erhofft sich von der Umbenennung auch, dass für die Öffentlichkeit deutlicher wird, dass die Kunstwerkstatt direkt zum Museum Frieder Burda gehört.

Mit der Neuausrichtung einher geht die Einführung neuer Kurse. So findet seit gestern der zweitägige Workshop "Art & Culture" mit Führungen durch die aktuelle Ausstellung von James Turrell und kreativem Arbeiten in der Werkstatt statt. Er richtet sich an geflüchtete Frauen, die zu diesem Projekt auch ihre Kinder mitbringen werden. Dorfner freut sich, dass dabei unterschiedliche Sprachen und Kulturen sowie Kinder unterschiedlichsten Alters aufeinandertreffen. Involviert ist in dieses Projekt auch IN VIA Puella Baden-Baden, der katholische Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit in der Erzdiözese Freiburg.

Am 9. Oktober startet zudem der neue "Kreativkurs 50 plus - ein Malatelier für Junggebliebene", der an sechs Terminen stattfindet. Dabei kann entweder nach Anleitung gemalt oder es können eigene Ideen umgesetzt werden. Idee dahinter ist laut Dorfner: "Es ist etwas Einsames, wenn man zu Hause alleine malt."

Premiere feiert am 30. und 31. Oktober auch der inklusive Kinderworkshop "Heute bin ich Künstler" für Kinder mit und ohne Behinderung ab sechs Jahren. Zwar seien zu allen Kursen der Werkstatt auch Kinder mit Handicap willkommen, Dorfner habe aber das Gefühl, dass man dieses Angebot offensiver anpreisen müsse, "damit sie sich auch trauen".

Seit "America! America!" gibt es zudem für Kinder das Kreativheft "Frieder", mit dem die jüngsten Besucher spielerisch die jeweilige Ausstellung entdecken können. Außerdem gibt es einen neuen Flyer für Lehrer, der über die vielfältigen Möglichkeiten für Schulklassen informiert, wie beispielsweise über Museumstouren oder aktuell über eine Physik- und Biologiestunde zu James Turrells Lichtinstallationen.

So ändert sich im Inneren, etwas, aber auch außen waren Arbeiten im Gange: Die Werkstatträume in der Lichtentaler Straße 64 wurden behindertengerecht ausgebaut und erhielten eine Rollstuhlrampe. Henning Schaper, Direktor des Museums Frieder Burda: "Ein Museumsprogramm und vor allem sein Vermittlungsangebot müssen sich gesellschaftlichen Entwicklungen anpassen. Durch den Umbau und eine barrierefreie Eingangssituation, mit einem speziellen Angebot für Erwachsene und einer Erweiterung für Migranten und Flüchtlinge öffnet sich unser Haus noch weiter und reagiert damit auf die Bedürfnisse der Menschen."