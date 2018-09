Im Frühjahr geht es los: Vollsperrung der Yburgstraße

Baden-Baden - Auf die Anwohner der Yburgstraße in Steinbach und alle Verkehrsteilnehmer, die dort regelmäßig unterwegs sind, kommt ab dem nächsten Frühjahr eine große Belastungsprobe zu: Drei Jahre lang wird in drei Abschnitten die Yburgstraße vom Postplatz (Steinbacher Straße) an bis zum Haus Nummer 67 saniert - jeweils bei Vollsperrung der Yburgstraße.

Das ist laut Verwaltung aufgrund der geringen Fahrbahnbreite und der daraus resultierenden engen Bauverhältnisse notwendig. Für jeden Bauabschnitt (BA) wird etwa ein Jahr Bauzeit veranschlagt. Der erste reicht von der Häfnergasse bis zur Yburgstraße 67 (BA I), der zweite von der Häfnergasse bis zur Straße An der Stadtmauer (BA II) und der dritte von An der Stadtmauer bis zur Steinbacher Straße (BA III). Entlang des Steinbachs wird die Bachmauer saniert, es wird das Geländer zwischen dem Postplatz und dem Haus Nummer63 auf einer Länge von rund 420 Metern erneuert, und es werden die Entwässerungseinrichtungen und zum Teil die Wasser-Hausanschlüsse auf den neuesten Stand gebracht.

Der erste Bauabschnitt zwischen der Häfnergasse und dem Haus Nummer 67 ist für das Frühjahr 2019 vorgesehen. Darin enthalten sind die Fahrbahndeckenerneuerung einschließlich des dortigen Gehwegneubaus - Kosten rund 375000 Euro -, das neue Geländer am Steinbach, die Mauerkopfsanierung und die Ertüchtigung der Bachmauer - Kosten rund 395000 Euro. Das Geländer war in der Vergangenheit bereits vom Postplatz bis zum Römerwall neu gemacht worden.

Das gesamte Vorhaben wird erneut Thema in der Sitzung des Rebland-Ortschaftsrats am kommenden Montag, 10.September, um 19Uhr in Steinbach im Alten Rathaus sein.

Im Dezember 2017 war bekannt geworden, dass der Asphalt der Yburgstraße auf einer langen Strecke kaputt und die Bachmauer stellenweise instabil ist. Die Straße weist laut Verwaltung einige Unebenheiten auf, die einer Vielzahl von Straßenaufgrabungen in der Vergangenheit geschuldet sind. Der Ortschaftsrat war damals von einem Experten darüber informiert worden. Dieser war bei der Voruntersuchung für den geplanten Neubau von Gehwegsabschnitten entlang der Yburgstraße auf diese Probleme aufmerksam geworden. Nun sollen die Straße auf einer Länge von 460 Meter erneuert und Gehwege zwischen den Gebäuden vom Haus Nummer 33 bis 39 und vom Haus Nummer 63 bis 67 hergestellt werden. Dann ist der Fußgängerweg zwar immer noch nicht durchgehend begehbar, aber die Situation an der Kreisstraße 9616 - die Verbindung zwischen der B3 und der B500 in Richtung Schwarzwaldhochstraße - wird dadurch verbessert.

Bauabschnitt zwei und drei beinhalten ebenfalls die Geländer-, Mauerkopf- und Bachmauersanierung, die Erneuerung der Fahrbahn und der Entwässerungseinrichtungen bis zur Grundstücksgrenze und der Beleuchtung. Alle Maßnahmen werden jeweils zusammen in einem Baufeld von 25 Metern Länge ausgeführt, um für die Anlieger die Zufahrten zu ihren Grundstücken während der Bauarbeiten weitestgehend gewährleisten zu können. Die Umleitungen führen in der Zeit über die Umweger Straße.

Die Mittel für den ersten Bauabschnitt stehen im Doppelhaushalt 2018/2019, jene für BA II und BA III sind für den neuen Doppelhaushalt 2020/2021 anzumelden.