Großes Opernkonzert im Kurhaus: Mitsingen erwünscht Baden-Baden (xe) - Ein treuer Unterstützer der Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" ist der Baden-Badener Stiftskirchen-Chor unter Leitung von Uwe Serr. Die stimmungsvollen Konzerte in der Adventszeit locken immer Hunderte Besucher ins Gotteshaus auf dem Marktplatz. Zwar ist es noch eine Weile hin bis zum Winter, doch so ein Konzert muss naturgemäß rechtzeitig vorbereitet und geprobt werden. (xe) - Ein treuer Unterstützer der Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" ist der Baden-Badener Stiftskirchen-Chor unter Leitung von Uwe Serr. Die stimmungsvollen Konzerte in der Adventszeit locken immer Hunderte Besucher ins Gotteshaus auf dem Marktplatz. Zwar ist es noch eine Weile hin bis zum Winter, doch so ein Konzert muss naturgemäß rechtzeitig vorbereitet und geprobt werden. In diesem Jahr gibt es drei Besonderheiten: Erstmals wird keine klassische Messe für den guten Zweck einstudiert, und zudem wandert der Chor aus: in den Weinbrenner-Saal des Kurhauses. Beides hängt damit zusammen, dass die Stiftskirche renoviert wird. Und zudem ruft in diesem Jahr Uwe Serr zum Mitsingen auf: Wer mag, kann ab diesem Samstag, 8.September, bei den Proben mitmischen; es gibt (zusätzlich zu den Standard-Terminen montagabends) extra vier Samstagsproben für Neugierige. Programm klingt nach Spaß und Vorfreude Und das Programm klingt nach viel Spaß und Vorfreude: Statt der gewohnten Kirchenmusik bieten die Sänger und Sängerinnen zusammen mit Solisten der Opern-Akademie, den Musikern der Philharmonie Baden-Baden und den Päda Voices ein pralles Programm aus bekannten Opern, in denen Chöre auftreten. Wer also mal selbst Bizets "Carmen" spüren oder Highlights wie Verdis Zigeunerchor nach Herzenslust (statt nur unter der Dusche) mitschmettern will: Uwe Serr freut sich über Unterstützung. Es sollte schon Chor-Erfahrung vorhanden sein, denn die "Stamm-Truppe" hat bereits vor den Sommerferien am Programm gefeilt und geprobt. Alles für den guten Zweck der BT-Aktion, da macht singen doppelt Spaß. Es reicht übrigens, ganz unkompliziert zu den Proben zu erscheinen, ohne Voranmeldung. Die Termine für Neueinsteiger sind wie folgt: Samstag 8. September, 10 bis 13 Uhr; Samstag, 22. September, 10bis 13 Uhr; Samstag, 20. Oktober, 10 bis 13 Uhr; Samstag, 24.November, 10 bis 13 Uhr. Das Konzert selbst findet dann am 2. Dezember, 16 Uhr, statt.

