Touristinfo: Alles neu in altem Gemäuer

(sre) - Seit gestern ist sie geöffnet: die neue Touristinfo in den Kurhauskolonnaden. Schon beim Einräumen in den Tagen zuvor sei immer etwas los gewesen, berichtete Tourismus-Chefin Nora Waggershauser am Mittwochabend bei einem kleinen Festakt, bei dem Oberbürgermeisterin Margret Mergen symbolisch ein rotes Band durchtrennte. Waggershauser erhofft sich auch künftig einen deutlich stärkeren Zulauf an Touristen als bisher in der Trinkhalle, die doch etwas abseits der Touristenströme liege.

Täglich von 10 bis 18 Uhr will man in dem lichtdurchfluteten Raum künftig Gäste beraten. Während die Sonntagsöffnungszeit am Innenstadt-Standort damit deutlich verlängert wird, bleibt die Touristinfo an der B500 dafür ab sofort sonntags zu. Der Raum in den Kurhauskolonnaden ist sehr modern gestaltet: Ein auch von außen gut sichtbarer Bildschirm kündigt rund um die Uhr Veranstaltungen an, eine "I-Pad-Lounge" dient als Wartebereich für die Gäste. Die Mitarbeiterinnen haben sich zudem eine einheitliche neue "Uniform" mit weißen Blusen und Halstüchern ausgesucht.

Die Trinkhalle bleibt zunächst leer, ist aber weiter begehbar, erläuterte Steffen Ratzel, Chef der Bäder- und Kurverwaltung auf Nachfrage. Wie berichtet, strebt er eine Aufwertung der Halle an. Die Planung für die künftige Nutzung stehe aber noch ganz am Anfang, betonte er.