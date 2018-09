Einfühlsamer Umgang mit den alten Menschen Baden-Baden (vgk) - Mit Dieter Frey verabschiedete die Evangelische Kirche Baden-Baden gestern nicht nur einen verdienten Heimleiter in den Ruhestand, sondern auch einen allseits beliebten Chef, folgt man dem Applaus der Mitarbeiter des Pflegeheims Weststadt (Haus Elia). Am 30. September, nach 23 Jahren, endet für ihn dort seine Dienstzeit. "Sie begannen Ihren Dienst als Heimleiter im damals noch als Alten- und Altenpflegeheim bezeichneten Pflegeheim Steinbach", blickte Hannelore Neugebauer für die Kirchengemeinde Baden-Baden zurück auf das herausfordernde Berufsleben von Frey. Denn für ihn sollte es nicht lange nach seinem Dienstantritt am 1.März 1995 bei einer einzigen Heimleitung bleiben. Nach nur zwei Jahren erweiterte sich sein Zuständigkeitsbereich um das Haus am Berg und das Martha-Haus. Eine entscheidende Wende in Freys Berufsleben waren der Verkauf und die Aufgabe der Häuser und der damit verbundene Neubau des Pflegeheims Haus Elia in der Weststadt. Neugebauer: "Unzählige Besprechungen, Beratungen, Sitzungen waren damit verbunden, und für Sie stand dabei immer das Wohl der Heimbewohner im Mittelpunkt. Sie haben es verstanden, zusammen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in sehr einfühlsamer Weise die Ihnen anvertrauten alten Menschen in die neuen Gegebenheiten hineinzuführen und zu begleiten." Auch erinnerte die Vertreterin der Kirche an die Zeit Freys als Kirchenältester der Lukasgemeinde sowie an dessen Mitgliedschaft im Stadtkirchenchor. "Eine Ära geht nun zu Ende. Es war eine Zeit des wirklich guten Miteinanders", so Neugebauer. Als einer, der nicht nur seinen Job macht, sondern mit Herz und Seele für die Einrichtungen Pflegeheim Steinbach und Haus Elia da ist, habe er Frey kennengelernt, führte Karl-Heinz Honeck, Geschäftsführer des Verwaltungs- und Serviceamtes in Baden-Baden und Rastatt sowie der Kirchengemeinde Baden-Baden, aus. Auch er würdigte das Eintreten Freys für seine Schützlinge und seine fürsorgliche Art. "Und ich freue mich, sagen zu können, dass wir immer sehr gute Entscheidungen getroffen, oder wenn es manchmal nicht anders ging, gute Kompromisse gefunden haben", meinte Honeck. Mit Beginn des Januars 2017 gab der baldige Ruheständler die Heimleitung in Steinbach ab und übernahm gleichzeitig die Leitung der Diakoniestation Baden-Baden. Eine weitere Idee Freys, die zur Umsetzung kam, war die Bildung des Hausmeisterpools der Kirchengemeinde. Danke sagte, im Auftrag aller Ooser Kirchen, Sabine Truar, Mitglied der katholischen Pfarrgemeinde St. Dionysius. "Sie haben mit ihrer freundlichen Art eine wertschätzende Atmosphäre im Haus Elia geprägt", betonte Truar. "Für uns ist es nicht nur das berufliche Engagement, das uns zu Dank verpflichtet, sondern auch die weitergehende Unterstützung", betonte Otto Tepper, Geschäftsführer des Diakonischen Werks. Im Namen der Mitarbeiter bedankte sich Ramona Krell bei Dieter Frey.

