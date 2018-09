Einsingen klingt schon richtig gut

Baden-Baden - Das Interesse ist riesengroß, beim Opernkonzert des Stiftskirchen-Chores zugunsten der Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" als bewährtes Mitglied oder Neueinsteiger Präsenz zu zeigen. Die Stammbesetzung hat sich bereits vor den Sommerferien eingesungen, nun startete Chorleiter Uwe Serr die allgemeinen Proben.

Neu dazugekommen ist Daniela Schmidt aus Gernsbach. Sie singt seit 16 Jahren im Chor und hatte nun einfach mal Lust auf klassisches Repertoire, wobei ihr die zeitliche Begrenzung der Aktion sehr zugute kommt. Aus Gaggenau ist Verena Hirth dazugestoßen, die unglaublich gerne singt und ihren Auftritt mit dem Stiftskirchenchor im Jahr 2010 mit 100 Mitwirkenden samt Philharmonie und deren Jugendakademie bei "Carmina Burana" als größtes Erlebnis überhaupt bezeichnet. Sie reizt an dem neuen Projekt "ganz einfach nur das Singen". Ebenso geht es der Steinbacherin Andrea Werner, die oft projektbezogen mit von der Partie war.

Anja Möbs aus der Kurstadt ist ein echter Neuling im Ensemble des Stiftskirchenchores. Nach früheren intensiven Chorerfahrungen fühlt sie sich von der Opernthematik sehr angesprochen, auch sie schätzt die zeitliche Begrenzung der Aktion.

Chorleiter Uwe Serr fackelt zu Probenbeginn nicht lange, rasch sind alle Liederbücher verteilt, in die allerdings unbeabsichtigt eine kleine Hürde eingebaut ist. Bei einigen fehlt die Nummerierung der Seiten, die als Hausaufgabe manuell ergänzt werden muss. Im gleichen Atemzug empfiehlt er, den Einsatz der eigenen Stimme farblich zu markieren, um den Überblick zu behalten. Und immer sollen die Teilnehmer einen Bleistift parat haben für Eintragungen während der Proben.

Allein das im Stehen praktizierte Einsingen klingt aus den rund 70 Kehlen schon richtig gut und schallt sehr melodisch durch die offenen Fenster bis auf die Straße. Schnell wird klar, warum Uwe Serr chorerfahrene Neuzugänge wünschte, denn hier läuft alles wie am Schnürchen. Der Frauenüberschuss ist eklatant, die anwesenden neun Herren tröstet er, dass sich noch fünf in Urlaub abgemeldet hätten. Und mit einem Augenzwinkern stellt er die klare Vorgabe in den Raum: "Wer Sopran oder Alt singen möchte, bringt einen Mann mit."

Nun gilt es im Notenheft den "Chor der Landleute" zu finden aus Smetanas Oper "Die verkaufte Braut" - und daraus den Part "duftig erglänzen Orangen in Grün gehüllt". In einem schönen Bogen will er das gesungen haben, und Uwe Serr freut sich sichtlich, als sich auf seine Frage "Wer kann Mezzo?" einige der neuen Damen melden.

Der Chorleiter macht einen guten Job. Sehr souverän, mit immer wieder auflockernden Scherzen, aber ohne jeden Zweifel an der konzentrierten Arbeit. Da wegen der Stiftskirchenrenovierung in diesem Jahr in den Weinbrennersaal ausgewichen werden muss, liegt es nahe, ein weltliches Programm einzustudieren. Sein Chor zeige sich überwiegend erfreut über die Wahl bekannter Opernchöre und die Chance, einmal ein anderes Genre zu singen, erzählt er im BT-Gespräch. Selbst für die rund 50 Goldkehlchen der Päda Voices fand sich in Bizets "Carmen" ein passender Kinderchor.

Gemeinsam mit der Philharmonie sowie Solisten der Opernakademie verspricht auch dieses Benefizkonzert, das am 2. Dezember um 16Uhr im Weinbrennersaal stattfinden wird, wieder einen Hochgenuss. Doch bis dahin wird im Gemeindesaal am Marktplatz (M 10) noch fleißig geübt - jeden Montagabend und an vier Samstagen.