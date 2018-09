Elegante und nützliche "Oldies" faszinieren

Baden-Baden - Blitzendes, auf Hochglanz poliertes Chrom, rote Ledersitze, handpoliertes Walnusswurzelholz und Kaiserwetter: In der Kurstadt erregten am Sonntag 35 automobile Schätze die Aufmerksamkeit der Besucher , die sich auch an den geöffneten Geschäften erfreuen konnten.

Mit der ersten "Baden-Baden Classics", einem Treffen von Besitzern hochwertiger historischer Automobile, lässt Veranstalter Marc Culas eine vergangene Tradition, die der "Baden-Badener Automobilturniere", wieder aufleben. Zudem lockten alte Traktoren und Feuerwehrfahrzeuge an diesem verkaufsoffenen Sonntag in der Shopping-Cité die Menschen an.

Mit der Veranstaltung "Baden-Baden Classics" wird die Tradition des automobilen Schönheitswettbewerbs der 1920er und 1930er Jahre in die Innenstadt zurückgebracht. Während in den Geschäften die neueste Herbstmode und Accessoires das Interesse der Kunden finden sollten, versuchten die Oldtimer-Freunde, im passenden Outfit vor perfekt in Szene gesetzten Oldtimern bei der mehrköpfigen Jury zu punkten.

Die Palette der Fahrzeuge reichte von der "Ente" über Rolls-Royce, Ford, Mercedes, bis zur Marke Borgward Isabella. Die Standorte verteilten sich über die Fußgängerzone und den Augusta-Platz. Unter den Bäumen präsentierten sie sich in der Sophienstraße. Die britischen Marken Bentley und Rolls-Royce hatten die Kurhaus-Kolonnaden als dekorativen Hintergrund. Der Ford A 155 C, Baujahr 1931, passte sich mehr als perfekt in seine Umgebung vor dem Café König ein und beschwor damit ein Bild längst vergangener Kurstadtzeiten herauf.

Doch nicht immer stand beim Publikum das Fahrzeug im Mittelpunkt. "Der Hut ist fantastisch", rief voller Begeisterung eine Besucherin aus. Das wunderbare Fahrzeug, ein Rolls-Royce Silver Cloud II von 1961, verblasste dagegen. Die stolze Besitzerin des Huts in der Größe eines Wagenrads und des Autos heißt Astrid Helmers aus Westernheim. Beides, Hut wie Auto, seien Geschenke ihres Mannes, erklärte sie und fügte schmunzelnd hinzu, dass er aber das Auto fahren dürfe. "Einer der schönsten historischen Kulturgüter", sagte Dietmar Helmers über das Automobil und ergänzte: "Auch wenn es schwierig ist, mit dem Fahrzeug in ein Parkhaus zu kommen." Das Paar wird im nächsten Jahr zum 20. Mal am Oldtimer-Meeting teilnehmen.

Auch Jürgen Rückehr aus Kempfelbach, er ist der Besitzer des Mercedes Benz 190 Sl, der in der Fußgängerzone Eindruck machte, vertrat die Meinung, dass es für Baden-Baden nichts Schöneres gebe. "Es passt alles zusammen", so der Oldtimer-Freund.

Nicht ganz so elegant kamen natürlich die Gebrauchsfahrzeuge daher. Und doch werden auch sie von ihren stolzen Besitzern natürlich gehegt und gepflegt. Zu sehen war dies bei der Nutzfahrzeuge-Ausstellung in der Shopping Cité. Der historische Feuerwehr- und Kulturverein Baden-Baden verzauberte das Publikum mit dem Feuerwehrfahrzeug von Mercedes Benz, Baujahr 1973. Den Weltmeistertitel errang dieses Fahrzeug mit der Fahrt von Baden-Baden nach Bruck am Großglockner. Der Verein präsentierte gestern auch einen Unimog von 1963. Das älteste zu sehende Ausstellungsstück war die vom Verein 2011 vollständig restaurierte Saugdruckspritze von 1877.

Ebenso eine Augenweide waren für die vielen Besucher die Traktoren unterschiedlichster Hersteller der Lichtentaler Traktorenfreunde.