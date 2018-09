Auch Quereinsteiger sind sehr willkommen

Baden-Baden

Baden-Baden

Oldtimer erregen Aufmerksamkeit Baden-Baden (vgk) - Blitzendes Chrom, rote Ledersitze, handpoliertes Walnusswurzelholz und Kaiserwetter: 35 automobile Schätze erregten am Sonntag die Aufmerksamkeit der Besucher in der Kurstadt, die sich auch an den geöffneten Geschäften erfreuen konnten (Foto: Gareus-Kugel).

Baden-Baden

Oldtimer und verkaufsoffener Sonntag Baden-Baden (red/vgk) - Oldtimer werden heute in Baden-Baden optische Akzente setzen. Unter dem Titel "Baden-Baden-Classics" werden rund 50 edle Fahrzeuge ausgestellt. Geschäfte in der Innenstadt sowie in der Shopping Cité haben zudem von 13 bis 18 Uhr geöffnet (Foto: vgk).

Bretten

Bretten

Brand zerstört Geschäftsgebäude Bretten (red) - Bei einem Gebäudebrand in Bretten (Kreis Karlsruhe) sind am Sonntag mehrere Geschäftsräume komplett ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf über 200.000 Euro (Symbolfoto: dpa).

Lichtenau

Lichtenau

Stets mit Bedacht gewirtschaftet Lichtenau (sie) - Norbert Graf freut sich, den Kilometerstand seines Wohnmobils in die Höhe zu treiben (Foto: sie). Seit dem 1. September ist der Lichtenauer Kämmerer im Ruhestand. Fast 43 Jahre lang leitete die finanziellen Geschicke der Stadt. Dabei wirtschaftete er stets mit Bedacht.