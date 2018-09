Junger Schäfer qualifiziert sich für Meisterschaft

Baden-Baden - Beim diesjährigen Schäferlauf, bei dem gleichzeitig das Landeshüten Baden-Württemberg ausgetragen wurde, hat sich Joshua Seeberger für das Bundesleistungshüten der Vereinigung Deutscher Landesschafzuchtverbände (VDL) qualifiziert. Der Mitarbeiter der Baden-Badener Schäferei von Ute Svensson ist kürzlich erst mit seiner Ausbildung fertig geworden und konnte sich unter vielen erfahrenen Hütern beweisen.

Auf die Frage, wie Seeberger auf den Beruf der Schäferei gekommen sei, antwortet er kurz: "Ich bin Quereinsteiger". Er habe nie einen familiären Bezug zur Schäferei gehabt und vor seiner Ausbildung auch keine Erfahrung. Umso bewundernswerter ist es dann natürlich, solche Erfolgserlebnisse verzeichnen zu können.

Seine Ausbildung begann der jetzt 26-Jährige 2014, seit 2015 arbeitet er bei der Schäferei Svensson. Jetzt konnte er sich beim Schäferlauf in Markgröningen behaupten und holte den ersten Platz. Der Schäferlauf ist sowohl ein Traditionsfest als auch der diesjährige Austragungsort für das Landeshüten Baden-Württemberg gewesen. Dieses findet jährlich in einigen deutschen Bundesländern statt, die Gewinner qualifizieren sich für einen bundesweiten Wettbewerb.

Es werden die Hüteleistung sowie die Arbeit des Hundes bei dem Wettkampf bewertet. Die Schafhüter müssen Alltagssituationen bewältigen. Dazu gehört beispielsweise die Herde in einem Durchlauf, der etwa eine Stunde dauert, über eine Brücke oder Straße oder durch eine Engstelle zu leiten.

Ute Svensson, die Ausbilderin von Joshua Seeberger, erklärt sich den Erfolg ihres Lehrlings auch mit den schwierigen Hüteverhältnissen in Baden-Baden: Die Region sei oft unübersichtlich, und daher sei das Arbeiten mit den Tieren teils schwieriger als in anderen Gebieten, berichtet sie. Seeberger ist diese Verhältnisse gewohnt und war daher gut vorbereitet.

Ute Svenssons Herde besteht aus ungefähr 600 Mutterschafen plus Nachwuchs, die von insgesamt sieben altdeutschen Hütehunden geleitet werden. Sie selbst hat ebenfalls schon mehrmals am Schäferlauf teilgenommen hat und empfindet die Wettbewerbe als extrem wichtig, wie sie im Gespräch mit dem BT verrät: "Gerade jetzt in unserer schnelllebigen und stressigen Gesellschaft ist es schwierig, diesen Beruf auszuführen. Die Ausbildungsbetriebe werden weniger, und auch die Schafzahl sinkt. Unser Beruf ist vom Aussterben bedroht, und umso wichtiger ist es daher, die Tradition zu erhalten."

Am 22. und 23. September steht nun das Bundesleistungshüten der VDL, also die deutschen Meisterschaften der Schäferei, in Heldenfingen an. Man darf gespannt sein, ob Joshua Seeberger sich auch in diesem Wettbewerb unter den etwa zwölf Teilnehmern durchsetzt.