Ziel: Weniger Tempo auf Sandweierer Straße

(lsw) - Die Pilzernte fällt nach Auskunft des Naturschutzbundes (Nabu) in diesem Jahr sehr mager aus. Grund dafür sei, dass es sehr trocken gewesen ist. Die wenigen Pilze sind zudem schwer zu finden, da viele Bäume bereits früh ihre Blätter abgeworfen haben (Foto: dpa). » - Mehr

(red) - Der Abwärtstrend bei der Zahl der Krämerstände setzt sich fort. Nur noch 100 von ihnen wird es bei der nächsten Herbstmesse geben - ein Fünftel weniger als im Vorjahr. Nun werden erstmals auch in der Amalienbergstraße keine Händler aufschlagen (Foto: Feuerer). » - Mehr

Stuttgart