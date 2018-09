Fischessen nur auf eigene Gefahr

Rastatt

Gartenanlage als kleines Paradies Rastatt (sawe) - Die Anlage der Gartenfreunde Murgdamm gehört zu den kleinen Paradiesen in Rastatt. Das 1958 eingeweihte Vereinsheim, das besser als Gaststätte "Am Murgdamm" bekannt ist, ist ein beliebtes Ausflugsziel mit einer schönen Außenterrasse (Foto: Wenzke).

Tübingen

Schwarzfahrer: Palmer legt nach Tübingen (red) - Der Tübinger OB Boris Palmer bleibt dabei: Es gibt ein Problem mit schwarzfahrenden Flüchtlingen. Auf Facebook schrieb der streitbare Grüne, von 30 800 angezeigten Fällen im Land gingen 6 800, also 22 Prozent, auf das Konto von Asylbewerbern (Foto: dpa).

Gernsbach

Vergebenes Warten auf die Post Gernsbach (stj) - In Staufenberg warteten Einwohner vergangene Woche vergebens auf ihre Post. Die Deutsche Post begründet das mit Personalmangel in der Ferienzeit; die fehlenden Sendungen werden nachgeliefert, sobald sich die Situation gebessert habe (Symbolfoto: dpa).

Baden-Baden

Drei Jahre lang Baustelle Baden-Baden (cri) - Auf die Anwohner der Yburgstraße (Foto: cri) in Steinbach und alle Verkehrsteilnehmer kommt ab dem Frühjahr 2019 eine große Belastungsprobe zu: Drei Jahre lang, in drei Abschnitten, wird die Yburgstraße vom Postplatz an bis Haus Nr. 67 saniert - bei Vollsperrung.