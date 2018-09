Roter Teppich, buntes Programm

Der musikalische Startschuss fällt heute um 18.30Uhr mit dem Auftritt von Nico Santos im Kurhaus. Er steht mit Hits wie "Rooftop" und "Home" erfolgreich auf der Bühne. Auf der Videowand im Kurpark (Konzertmuschel) wird sein Konzert - wie alle anderen Konzerte des Festivals - live und kostenlos übertragen. Außerdem spielt dort erstmals in diesem Jahr die Audi-Bläserphilharmonie, und zwar am Samstag ab 12 Uhr.

Für den Höhepunkt des Festivals, das SWR3-New-Pop-Special, werden heute Abend ab 20.15 Uhr dann Revolverheld, Alvaro Soler, The Boss Hoss, Eagle-Eye Cherry und Amy Macdonald im Festspielhaus erwartet. Hauptperson des Abends ist aber trotz der vielen berühmten Gäste vor allem einer: Rea Garvey. Der irische Musiker tritt nicht nur mit bekannten Hits und Songs aus seinem aktuellen Album "Neon" auf, sondern erhält auch die Auszeichnung als "SWR3 Pioneer of Pop". Ausgestrahlt wird die von Guido Cantz moderierte Musik-Show am Freitag, 21.September, ab 23.30Uhr bei der ARD.

Wer die Stars außerhalb der regulären Konzerte erleben möchte, hat dazu an allen drei Festival-Tagen auf der Live-Bühne vor dem Kurhaus Gelegenheit. Dort empfängt SWR-Moderator Pierre M.Krause die Musiker nachmittags zum Startalk. Abends finden dann kostenfreie Unplugged-Konzerte statt: Am heutigen Donnerstag, 19.45Uhr, spielt Tom Gregory, am morgigen Freitag um 20.30Uhr Eli und um 22Uhr Parallel. Am Samstag treten um 18.40 Uhr Xavi, um 20.30Uhr Carrousel und um 22 Uhr Hugo Helmig auf.

Im Museum Frieder Burda erwartet die Besucher wieder ein Musikerlebnis der besonderen Art: Dort finden die Live Lyrix statt: Schauspieler übersetzen Songtexte und stellen sie szenisch dar. Die Shows finden heute, morgen und am Samstag jeweils um 19.45 Uhr, 21 Uhr und 22.15 Uhr statt. Einlass ist 15 Minuten vor Start, kostenfreie Tickets sind jeweils eine Stunde vor Showbeginn am Clubstand (im Bereich zwischen den Kurhauskolonnaden) erhältlich. Die Kapazität ist begrenzt.

Auch wer die heimische Couch nicht verlassen will, hat Gelegenheit, das Festival live mitzuverfolgen: Von 16 bis 22Uhr kann man an allen drei Tagen im Video-Livestream auf SWR3.de zunächst die Startalks mit Pierre M. Krause anschauen, abends dann alle Festivalkonzerte, moderiert durch Daniela Hilpp. Außerdem läuft an den Festivaltagen auf SWR3 das "Festivalradio".

Am Freitag und Samstag lassen viele Baden-Badener Einzelhändler ihre Geschäfte beim Nightshopping bis jeweils 22Uhr geöffnet. Auf der Wagener-Bühne vor der Wagener-Galerie gibt es an beiden Tagen ab 18 Uhr Live-Musik. Am Freitag sind hier Luke Noa und Désirée Lobé zu hören, am Samstag treten Malonda und Mo-People auf. In der Wagener-Galerie ist ab 19Uhr die Band 2-plugged zu hören. Eine Bühne im Bäderviertel gibt es in diesem Jahr nicht.

Auch nach dem Ende von Konzerten und Einkaufserlebnis muss der Abend noch nicht zu Ende sein: Auf den Party-Nächten kann in verschiedenen Locations gefeiert werden. Über die genauen Angebote und die anderen Festival-Termine informiert das BT täglich aktuell unter der Rubrik "Das Festival heute im Überblick".

Während des Festivals bleibt der Poller in der Kaiserallee länger in Betrieb - die Durchfahrt also länger gesperrt als sonst. An diesen drei Tagen senkt er sich erst um 1 Uhr nachts ab.

Aufgrund der Baustelle auf der B500 zwischen A5 und Europakreisel befürchten die Verantwortlichen bei SWR3 ein Verkehrschaos. Man habe schon überlegt, für die Besucher T-Shirts mit der Aufschrift "Wir überlebten die B500" zu drucken, scherzte SWR3-Programmchef Thomas Jung gestern. Oberbürgermeisterin Margret Mergen zeigte sich optimistischer: Die dortige Baustelle sei in den letzten Tagen reibungslos angelaufen. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen will, kann wieder Sonderbusse nutzen, die während des Festivals im 20-Minuten-Takt verkehren. Haltestellen sind dabei Ooser Bahnhof, Park-und-Ride-Parkhaus Cineplex, Dreieichenkapelle/Arvato-Parkhaus (nur Freitag und Samstag), Festspielhaus, Hindenburgplatz und Leopoldsplatz (Luisenstraße).