Schwere Gerüstteile krachen auf Rettigstraße

Baden-Baden - Glück hatten am Mittwoch Autofahrer und Passanten in der Rettigstraße: Gegen 16.35 Uhr stürzten mehrere schwere Stahlträger und lange Holzlatten vom Baugerüst am ehemaligen Gasthaus "Nest" auf die Straße. Wie durch ein Wunder waren an der Stelle zu diesem Zeitpunkt keine Menschen unterwegs - und auch die Baustelle war verwaist. So blieb es beim Sachschaden.

Mit dem Schrecken davon gekommen ist auch BT-Leser Thomas Lacher, der während des Vorfalls auf dem Gehweg gegenüber unterwegs war und geistesgegenwärtig ein Foto machte. Er habe auch die Polizei verständigt, erklärte er gegenüber dem BT. Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg bestätigten den Vorfall. Die schweren Gerüstteile und vier hölzerne Dielen seien aus etwa zehn Meter Höhe auf die Straße gestürzt. Zudem habe ein in etwa zwölf Meter Höhe an der Hauswand befestigtes Gerüstteil so ausgesehen, als ob es auch jeden Moment herunterfallen könnte. Da keine Bauarbeiter vor Ort gewesen seien, sei die Feuerwehr gerufen worden, um die Situation zu beurteilen. Die Einsatzkräfte hätten jedoch Entwarnung gegeben. Nach etwa einer halben Stunde waren die abgestürzten Bauteile weggeräumt, die Straße konnte wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die Ursache für den Vorfall stehe nicht fest, hieß es von der Polizei. Ursachenforschung hat gestern die Stadtverwaltung betrieben. Die Baustelle bekam Besuch von Mitarbeitern des Bauordnungsamtes und Mitarbeitern der Abteilung Arbeitsschutz im Fachbereich Öffentliche Ordnung, wie es von der Stadt-Pressestelle hieß.