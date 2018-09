Reger Austausch zu verschiedenen Themen Von Tobias Conrad Sinzheim - Die neue Wählervereinigung "Gemeinsam für Sinzheim" (GfS) hatte am Mittwoch zu einer Informationsveranstaltung mit öffentlichem Austausch für interessierte Bürger eingeladen. "Ziel ist es, Ihre Wünsche, Ideen und Anregungen für unsere gemeinsame Sinzheimer Zukunft zu sammeln", sagte die Vorsitzende Alexandra Schrader-Christ zu den rund 45 erschienenen Bürgern. "Sie haben hier die Chance, inhaltlich Einfluss zu nehmen", erklärte Schrader-Christ weiter. Bei diesem ersten Informations- und Mitmachabend sollten Anregungen für das Wahlprogramm der Wählervereinigung für die im Mai 2019 stattfindenden Kommunalwahlen gesammelt werden. Die GfS setzt sich aus gebürtigen oder zugezogenen Sinzheimern zusammen. Man wolle bewusst kein Wahlprogramm vorgeben und eine hohe Transparenz bieten, erklärte der stellvertretende Vorsitzende Thomas Foerster. Die anwesenden Gemeinderatsmitglieder Kurt Rohner (FDP) und Agnes Lemcke (Grüne) begrüßten, dass eine neue Gruppierung in Sinzheim präsent sei. Diese könne nur eine Bereicherung für den zukünftigen Gemeinderat sein. In einem kurzen "Brainstorming" brachten die Anwesenden viele verschiedene Themen zur Sprache, die sogleich in fünf Hauptthemen gruppiert wurden. Zu Verkehrskonzept, Städtebau, Bürgerbeteiligung, Tourismus und Ortsaufwertung wurden dann fünf Tische gebildet, an denen jeweils im zehnminütigen Wechsel mit einem Moderator aus den Reihen der GfS die Fragestellungen weiter diskutiert wurden. Nach Ende der Diskussionsrunden präsentierten die GfS-Vorstandsmitglieder die Ergebnisse. Beim Thema Tourismus wurde final festgehalten, dass Sinzheim aus Sicht der Teilnehmer einen detaillierten Tourismusentwicklungsplan brauche, indem man auch Dinge ausschließen könne. Auch eine Zusammenarbeit mit Baden-Baden und Bühl sei sinnvoll. Das Gewerbe betreffend wünschte man sich einen langfristigen Flächenentwicklungsplan und weniger vorhabensbezogene Bebauungspläne. Aspekte wie der Breitbandausbau, eine bessere Mobilfunkabdeckung insbesondere in Schiftung und Leiberstung sowie die Stärkung des Einzelhandels und des Wochenmarkts wurden genannt. Zum Punkt Bürgerbeteiligung erwartet man einen aktiveren Austausch zwischen Politikern und Bürgern. Wünsche waren unter anderem auch, mehr Ortsbegehungen zu veranstalten. Die Gemeinde solle künftig alle Kanäle der Kommunikation zur Information der Bürger nutzen wie zum Beispiel auch die neuen sozialen Medien. Zum Hauptthema Verkehr wünschten sich die Anwesenden ein Radwegekonzept, barrierefreie Gehwege und allgemein eine bessere Verkehrsgestaltung (mehr Tempo-30-Zonen, Geschwindigkeitsüberwachung). Für den Städtebau erwarte man ein städtebauliches Gesamtkonzept sowie auch ein Park- und Wasserschutzkonzept. Diese Themen sollen nun von der GfS bearbeitet und daraus ein Wahlprogramm gestrickt werden. Ziel sei es, Fraktionsstärke bei den Kommunalwahlen zu erreichen, erklärte Johannes Hurst. Zum Abschluss der Veranstaltung informierte Thomas Foerster zur Facebook-Umfrage zum Thema Badestelle am Leiberstunger Baggersee. Insgesamt hatten sich bei der Abstimmung 225 Personen beteiligt. Die Mehrheit sei für die Einrichtung einer Badestelle, wobei ein Großteil der Befürworter für eine Bewachung und die Einrichtung von Sanitäranlagen votierten. Zielführend sei eine Bürgerbefragung zu diesem Thema. Es sollen weitere regelmäßige öffentliche Treffen folgen. Der nächste Stammtisch findet am 10. Oktober in der Weinperle in Sinzheim statt.

