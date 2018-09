Über den globalen Auftrag der Ökumene Von Gisela Brüning Baden-Baden - "Was uns verbindet, ist viel fundamentaler als das, was uns trennt", betonte Dr. Albrecht Haizmann, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) in Baden-Württemberg, am Donnerstagabend den globalen Auftrag der "Ökumene" (den ganzen Erdkreis umfassend). Der evangelische Pfarrer und Privatdozent aus Stuttgart äußerte sich auf Einladung des Vorstands der kirchlichen Bildungswerke Baden-Baden in einem umfassenden Vortrag zum Thema Ökumene. Als Gesprächspartner von katholischer Seite stand Pfarrer Michael Teipel von der Seelsorgeeinheit Baden-Baden wegen dienstlicher Verpflichtungen nicht gegenüber. Allerdings hätte man mit Teipels Übereinstimmung rechnen dürfen, denn wie Pfarrer Thomas Weiß, der Vorsitzende der örtlichen ACK feststellte, befinde sich die regionale "Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen" auf sehr gutem Weg. Äußeres Zeichen sei die Vorbereitung eines Logos der Zusammengehörigkeit. In den örtlichen Kirchengemeinden habe sich das Verhältnis zwischen Katholiken und Protestanten weitgehend angenähert, wenngleich Fragen um gemeinsame Eucharistie, Scheidung oder Homo-Ehe auf Lösung warteten, räumte Pfarrer Haizmann ein. Die Basis der Gläubigen warte ungeduldig auf eine Überwindung der Spaltung. Darüber hinaus müsse der Aspekt der Pluralität und multilateralen Ökumene in den Vordergrund gestellt werden. So hätten sich bisher 26 Kirchen und christliche Institutionen der "Charta Oecumenica" angeschlossen, die ökumenische Glaubensüberzeugungen festschreibt und daraus ökumenische Selbstverpflichtungen der Kirchen ableitet. Die Liste der Teilnehmer nannte neben den beiden Amtskirchen auch Freikirchen, orthodoxe Gemeinden und selbst die Heilsarmee. "Ökumene darf nicht mit sich selbst beschäftigt bleiben. Sie muss die Perspektive der Gegenseitigkeit verfolgen und hat die Mission, ausgleichend und verbindend zu wirken. Was ist uns Gemeinschaft wert?", verglich Haizmann die unterschiedlichen Kulturen und Gebräuche mit irdenen Gefäßen, die den allgemeingültigen Inhalt der christlichen Botschaft nur in unterschiedlicher Aufmachung bewahrten. "Die Basis ist, danach zu trachten, den Auftrag zu erfüllen, wozu wir von Jesus Christus berufen sind", schloss Pfarrer Albrecht Haizmann. Verbindender Charakter der Angebote Nach diesem einstündigen Diskurs erkannte wohl jeder der etwa 40 Anwesenden ökumenisches Bestreben im neuen Programmheft der kirchlichen Bildungswerke und den verbindenden Charakter der Angebote. Obwohl das aktuelle Heft stärker als sein Vorgänger ist, informiert es "nur" über den Zeitraum September 2018 bis Februar 2019, bevor das Heft für das zweite Halbjahr erscheinen wird. Insgesamt dürften es weit über 100 Veranstaltungen sein, sind doch etliche der 74 Titel auf mehrere Folgen angelegt. Fünf Rubriken, die durch eine kurze Einführung erläutert werden, widmen sich unter verschiedenen Aspekten dem ganzen Kosmos menschlichen Daseins: "Gott und Mensch" steht über den ersten 29 Seiten, gefolgt von "Geschichte und Gesellschaft", "Bild und Kunst" klingt ebenso einladend wie die Rubrik "Leib und Seele" und "Wort und Klang". Spannend wird es, wenn man sich in den Inhalt vertieft. Da geht es um Kontemplation, Philosophisches, Psychologisches, um Gesellschafts- und Glaubensfragen, aber auch um Alltagsbewältigung, körperlichen Ausgleich oder sinnvolle Freizeitgestaltung. Günther Hertweck vom katholischen Bildungswerk Stadt-AG Baden-Baden, Pfarrer Thomas Weiß, Leiter der evangelischen Erwachsenenbildung, und Christiane Ruhland vom Bildungswerk Rebland, hatten eine glückliche Hand, die Menschen zu finden, die - wie nun schon seit mehr als 40 Jahren - als Ehren- und Hauptamtliche aus dem kirchlichen Bereich ein buntes, vielfältiges und attraktives Programm zusammenstellten. In der Runde saßen auch Vertreter der jeweiligen Ortsteile und Einrichtungen, die auf ihre Themen aufmerksam machen konnten.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben