Künftig Schutz auch für Villengebiete

Baden-Baden - Der Geltungsbereich der kurstädtischen Gesamtanlagenschutzsatzung wird um die Villengebiete erweitert. Bislang genoss lediglich die Bebauung in der Innenstadt diesen besonderen Schutz. Die Erweiterung soll allerdings erst im Oktober beschlossen werden - einen Monat später als ursprünglich geplant.

Das gab Baubürgermeister Alexander Uhlig am Donnerstagabend bei einer Bürgerinformationsveranstaltung zum Thema im Gemeinderatssaal bekannt. Diese fand quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt: Acht Bürger waren gekommen. "Dieser familiäre Rahmen ist ja auch schön", sagte Uhlig. Er betonte allerdings, dass es sich um ein wichtiges Thema handele. Die Satzung dokumentiere schließlich, "dass die Stadt weiß, was sie wert ist, und dass sie diesen Wert erhalten will". Es gehe nun darum, die Schutzzone zu erweitern und kompatibel zu machen mit der Kernzone des Weltkulturerbes.

Zu dieser Kernzone gehören auch die Villengebiete wie Beutig, Quettig, Annaberg und Friedrichshöhe. 2008 sei die Schutzzone in der Innenstadt ausgewiesen worden, weil besonderes Interesse am Erhalt des Stadtbildes bestehe, sagte Lisa Poetschki, die bei der Stadtverwaltung für das Thema zuständig ist. Die schützenswerten Bereiche bestimmt die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Landesdenkmalamt. Unter dem Schutz der Satzung stehen Bauwerke, Straßen, Plätze, Grün- und Freiflächen - sozusagen "der Grundriss der Stadt", meinte Poetschki. Geschützt sind im Einzelnen das Neue Schloss mit dem Schlosspark, die Altstadt, das Bäderviertel, die Neustadt um die Lichtentaler Straße, die Lichtentaler Allee, die Parks und Gärten entlang der Oos, das Pflutterloch, das Rotenbachtal, das Kloster Lichtenthal und der Hauptfriedhof. Jede Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes von Gebäuden, Straßen oder Freiflächen in diesen Bereichen ist genehmigungspflichtig. Dabei geht es auch um geringfügige Veränderungen wie beispielsweise das Anbringen von Jalousien, die Installation einer Satellitenantenne an einer Hauswand oder das Aufstellen von Altglascontainern oder großen Verkehrsschildern.

Hinzu zu den bisher schon geschützten Arealen kommen nun noch sechs Villengebiete und die Bebauung der Lichtentaler Hauptstraße entlang der Oos. Diese Bereiche hätten einen besonderen Stellenwert für das gesamte Stadtbild, sagte Poetschki. Die Erweiterung der Schutzzone war im Frühsommer beschlossen worden. Die Pläne dafür lagen in den zurückliegenden Wochen im Rathaus aus. Nun soll der Gemeinderat im Oktober den Satzungsbeschluss treffen. Stimmt das Gremium zu, sind künftig 230 Hektar Stadtfläche besonders geschützt - bislang sind es lediglich 138 Hektar.

Die Satzung garantiere einen wirksamen Schutz des überlieferten historischen Stadtbildes, sagte Poetschki. Für die Besitzer von Immobilien in dem geschützten Bereich gebe es zudem den Vorteil, dass Aufwendungen für Baumaßnahmen an Gebäuden erhöht steuerlich absetzbar seien, wenn sie zur Erhaltung der Gesamtanlage erforderlich seien.

Mitglieder des Vereins Stadtbild, die ein Großteil der versammelten Bürgerschaft ausmachten, begrüßten die Ausweitung des Geltungsgebiets der Satzung. Allerdings machten sie deutlich, dass sie gerne auch das Herrengut, die Hänge an der Scheibenstraße, an der Karl-Hesselbacher-Straße und in der Bernhardstraße sowie die Rotenbachtalstraße mit dem Ludwig-Wilhelm-Stift unter Schutz gestellt hätten. "An dieser Stelle ist noch Stadtentwicklung möglich", entgegneten Verwaltungsvertreter. Zudem gebe es an diesen Stellen nicht genügend schützenswerten Baubestand, um eine Unterschutzstellung zu rechtfertigen.