Die perfekte Generalprobe fürs Jubiläum

Baden-Baden - So viele Bands und Konzerte wie noch nie, so gutes Wetter wie schon lange nicht mehr, mit mehr als 50000 Menschen so viele Besucher wie nie zuvor, eine extrem große Nähe zwischen Künstlern und Publikum, alle Auftritte nach Plan: "Es war die perfekte Probe für das Jubiläumsfestival im kommenden Jahr", sagt SWR3-Programmchef Thomas Jung.

Die Verantwortlichen des New-Pop-Festivals sind mit dem, was sich in den zurückliegenden Tagen in der Kurstadt abgespielt hat, hochzufrieden. Und sie versprechen: Die Veranstaltung wird zum 25-jährigen Bestehen 2019 noch größere Anziehungskraft entwickeln. "Wir haben einige schöne Ideen", sagt Programm-Manager Edgar Heinz. "Dabei geht es nicht einfach darum, vielleicht einen Tag länger Musik zu machen", betont Festival-Chef Gregor Friedel. Man peile strukturelle Veränderungen an. Mehr will das Trio aber noch nicht verraten. "Es laufen noch viele Gespräche", sagt Heinz.

Viel gesprächiger sind die drei Festival-Macher, wenn es darum geht, eine Bilanz der zu Ende gegangenen Veranstaltung zu ziehen, auch wenn ihre Stimmen nach drei Festivaltagen noch ein wenig lädiert sind. "Es war grandios", sagt Jung. "Es gelingt immer wieder, die Menschen zu bewegen. An den Festivaltagen ist keiner mit miesepetrigem Gesicht unterwegs. Die Leute lieben die Veranstaltung und die Musik - und natürlich bleiben wir in Baden-Baden. Flair, Locations und das Willkommensgefühl stimmen einfach", geht der Programmchef gegen das offenbar nie totzukriegende Gerücht vor, SWR3 könnte das Festival verlegen.

Und das trotz einiger Verkehrsprobleme. Viele standen bei der Anfahrt zu den Konzerten auf der B500 baustellenbedingt im Stau. Glücklicherweise planten die Besucher aber genügend Zeitpuffer ein, möglicherweise, weil sie vor den Konzerten noch übers Festivalgelände bummeln wollten. "Wir hätten im Notfall alle Konzerte 20 Minuten später starten können. Das war aber nicht nötig", sagt Heinz. Viel problematischer sei es gewesen, dass die Linienbusse baustellenbedingt an der Fieserbrücke alle mitten durchs Festivalgeschehen rollen mussten. "Das war teilweise nicht schön. Da gab es gefährliche Situationen. Ich bin heilfroh, dass wir das Problem nächstes Jahr nicht mehr haben", sagt Jung.

Nähe zum Publikum diesmal extrem intensiv

Und was war nach Meinung der Macher der größte musikalische Knaller? Jeremy Loops und Deva Mahal seien die Favoriten der Musikredaktion, sagt Friedel. "Das sind so Konzerte, da kannst Du später Deinen Enkelkindern erzählen, dass Du dort gewesen bist", meint er. Alma habe viel Druck ins Festspielhaus gebracht, sind sich alle einig. Und das "generationenübergreifende Gefühl" bei Teenie-Star Mike Singer im Festspielhaus sei "beeindruckend" gewesen, sagt Jung und berichtet lachend von "schreienden Teenagern und ihren Prosecco trinkenden Müttern". Die intensive Nähe der Künstler zum Publikum sei ihm besonders aufgefallen, sagt Friedel. "Das war irgendwie extremer als sonst. Vielleicht lag es am Wetter - oder an den Künstlern. Das hat mir gut gefallen." Auch die Unplugged-Konzerte mit Hugo Helmig, der schon jetzt ein Star sei, und Xavi hebt er hervor. "Und das Duo Carrousel war hinreißend." Vielleicht erlebe man ja einen dieser Auftritte 2019 auf der großen Bühne.

Einen neuen Akzent gesetzt habe auch die Audi-Bläserphilharmonie, sagt Heinz. Die Formation spielte am Samstag um die Mittagszeit auf der Live-Bühne Popsongs. "Die Leute waren begeistert, und die Qualität der Musiker hat uns überzeugt." Man denke darüber nach, die Instrumentalisten 2019 mit New-Pop-Künstlern gemeinsam auftreten zu lassen.

Und wer wird kommendes Jahr in Baden-Baden zu erleben sein? Man müsse die Entwicklung einiger Musiker noch abwarten. Ab November beginne die heiße Phase der Programmplanung. "Mit zwei Leuten sind wir aber schon jetzt im Gespräch", verrät Friedel. Deren Songs würden auch häufig bei SWR3 gespielt - "es heißt also jetzt schon: Ohren spitzen!", meint er lachend.