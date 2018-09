Laufspaß entlang von Wiesen und Feldern

Sinzheim - Entspannt sitzen Tatjana Seifermann und Karin Kiss in der Hans-Thoma-Straße auf dem von der Sonne gewärmten Asphalt. Die beiden sind ambitionierte Läuferinnen, sie wollen beim 45. Volkslauf des Breitensports Sinzheim starten und haben sich eben erst kennengelernt. "Die eine suchte den Start, die andere hatte ihn schon gefunden. Laufen verbindet eben", sagt Tatjana Seifermann.

Während die beiden rund 15 Minuten vor dem Start die Ruhe genießen, laufen sich andere Teilnehmer am westlichen Ende der Straße warm. In diesem Jahr haben die Organisatoren den Start in die Mitte der Hans-Thoma-Straße verlegt. Auch der Verlauf der zehn beziehungsweise fünf Kilometer langen Strecken wurde in diesem Jahr anders konzipiert, so dass die Teilnehmer abseits von Kreisstraßen ausschließlich auf Gemeindestraßen laufen können. Erstmals bot der Verein Breitensport den Läufern eine kürzere Strecke von fünf Kilometern an.

Nach wenigen Minuten wuselt es in der Sinzheimer Hans-Thoma-Straße von Läufern - Männer, Frauen, groß gewachsene, aber auch kleinere Personen sowie jüngere und ältere Läufer. Der Vorsitzende des Vereins Breitensport, Werner Schmitt, nähert sich dem Startpunkt, er zieht einen Lautsprecher hinter sich her. In der anderen Hand hält er ein Mikrofon, er richtet einige Worte an die mehr als 240 Teilnehmer. Der Vorsitzende spricht von einer Rekordbeteiligung, die sicherlich der kürzeren Strecke von fünf Kilometern geschuldet ist.

Die Aufregung steigt, als Werner Schmitt den Countdown vorgibt, die letzten fünf Sekunden zählen die Teilnehmer alle zusammen. Dann löst Gabriel Schlindwein in seiner Funktion als stellvertretender Bürgermeister mit einer Druckluftfanfare einen schrillen Ton aus - und der Pulk setzt sich in Bewegung.

Die Route führt die Läufer auf einer zumeist asphaltierten Strecke zunächst am Bahndamm entlang Richtung Süden unter der Straßenbrücke hindurch, auf dem Wirtschaftsweg entlang der Müllhofener Straße sowie auf den Wirtschaftswegen zwischen den Wiesen und Feldern südlich von Sinzheim. Obstbäume, Äcker, Maisfelder wechseln entlang der Strecke ab. Der in der Ferne auf der Bergkuppe östlich von Sinzheim aus dem Wald ragende Fremersbergturm ist an diesem Spätsommertag besonders klar zu sehen, er gibt den Läufern Orientierung. Die zehn Kilometer lange Route führt zusätzlich um das Karree der Kummerstung. Beide Laufstrecken enden beim Bolzplatz.

Mit von der Partie sind auch etliche Leistungssportler, die den Volkslauf als Vorbereitung für einen nächsten, größeren Lauf nehmen. So zum Beispiel Ralf Brombacher aus Schwarzach, der als Dritter des Fünfkilometerlaufs die Ziellinie erreicht. Er will tags drauf am "härtesten Stadtmarathon Deutschlands" in Heidelberg teilnehmen, bei dem mehr als 1500 Höhenmeter und 850 Treppenstufen bewältigt werden müssen. Über den neuen Streckenverlauf beim Volkslauf zeigt er sich sehr angetan. "Ein idealer Lauf mit einer wunderschönen Landschaft zum Erholen", sagt der 28-Jährige, nachdem er sich von den sportlichen Strapazen am Obst- und Getränke-Büfett erfrischt hat.

Und sieben Läufer von der Sportgemeinschaft Stern aus Gaggenau bereiten sich mit dem Sinzheimer Volkslauf auf den Iron-Man am kommenden Wochenende in Italien vor.

Inzwischen erreichen weitere Teilnehmer das Ziel. Mit dabei sind auch Tatjana Seifermann und Karin Kiss - trotz der Anstrengungen passieren sie das Ziel mit einem Lächeln. Werner Schmitt kündigt jeden Teilnehmer der Läufe anhand der Startnummer an, das anwesende Publikum spendet für jeden einzelnen Applaus.

Direkt vor der Sinzheimer Fremersberghalle auf der grünen Wiese halten sich Schüler der Physiotherapeutenschule aus Baden-Baden mit einer Spezialbehandlung bereit: Sie massieren die Beine der Athleten und lockern die Muskulatur. Vor den Behandlungsliegen warten zahlreiche Sportler geduldig, um diesen kostenlosen Service zu nutzen.