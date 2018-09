Ans Heimgehen denkt keiner





Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Bereits am frühen Abend waren während der beiden Shopping-Nächte im Rahmen des New-Pop-Festivals alle großen Parkhäuser in der Baden-Badener Innenstadt komplett belegt. Weit nach Mitternacht herrschte immer noch dichtes Gedränge - vor allem im Kurgartenareal, wo kaum jemand wirklich ans Heimgehen dachte. Im Gegensatz zu früheren Jahren spielte diesmal das Wetter ab Freitag perfekt mit, und die Innenstadt entpuppte sich als wahrer Besuchermagnet für Tausende Neugierige bis weit über die Region hinaus. Die Geschäfte beteiligten sich am Freitag nur teilweise an der Shopping-Nacht, am Samstag hatten deutlich mehr geöffnet, doch waren nur vereinzelte Passanten mit Einkaufstüten im Gedränge zu sehen. Dennoch hatten sich manche Inhaber wieder etwas einfallen lassen, zumeist in kulinarischer Hinsicht, um Interessierte anzulocken. Der Lindwurm der flanierenden Besucher bewegte sich zielgerichtet entlang des Roten Teppichs - vom dicht bevölkerten Areal vor der Konzertmuschel über den Kurgarten durch die Fußgängerzone bis zur Wagener Galerie. Dort wurde jeweils von 18 bis 22Uhr fetzige Musik geboten, wobei Desirée Lobé mit ihrer Band und die Mo-People einen riesigen Ansturm an Fans bis weit hinein in die Fußgängerzone auslösten. Das bunte Treiben in der Stadt nutzte eine Künstlerin, die im Vorjahr bereits an ihrem eher abgelegenen Standort in der Lichtentaler Allee für Aufsehen und einen großen Pulk an Bewunderern gesorgt hatte: Ana Djan aus Sinsheim mit ihrem Markenzeichen des mit einer Lichterkette umwickelten Mikrofonständers gefiel damals schon mit ihrer eindringlichen Stimme. Diesmal stellte sie sich mitten in die Baden-Badener Fußgängerzone, und auch hier fanden sich rasch zahlreiche Fans ein. Die gab es auch wieder in großer Zahl für die von SWR3 angebotenen Live-Lyrix im Museum Frieder Burda, allerdings löste der jetzt mitten im Kurgartenareal angesiedelte Ticketstand erheblichen Ärger aus. Durch den Trubel war das Ende der langen Warteschlange nicht für jeden sichtbar, weshalb sich immer wieder Menschen seitlich hinein mogelten, so dass es am Freitag mehrfach zu verbalen Auseinandersetzungen bis fast zu Handgreiflichkeiten kam. Am Samstag lotsten dann Absperrungen die Menschen besser zur Ticketstelle. Vermisst wurde von vielen Besuchern das bisher so lauschige Areal auf der Fieserbrücke, wo im Vorjahr noch allerbeste musikalische Live-Unterhaltung unzählige Besucher angezogen hatte mit italienischen und lateinamerikanischen Rhythmen, die in die Beine gingen. Dagegen wirkten die dort angesiedelten Verpflegungsstände diesmal etwas trist. Trotz der Baustelle auf dem Leopoldsplatz wurde dort jedoch die markante Illuminierung der umgebenen Hausfassaden ebenso bewundert wie die einzelner Gebäude in der Fußgängerzone, festgehalten von immer wieder gezückten Handys. Am meisten los war neben der unteren Fußgängerzone im gesamten Kurgartenareal. Im Bereich vor der Konzertmuschel war selbst weit nach Mitternacht noch kaum ein Durchkommen, was den vielen Security-Kräften manche Schweißperlen beschert haben dürfte. Viele Besucher zogen es vor, hier unter freiem Himmel zu feiern, statt die Lokale mit ihren After-Show-Partys zur Musik angesagter DJs aufzusuchen, die später dran waren. Gerne wurde von den Festivalbesuchern die Möglichkeit angenommen, sämtliche Konzerte über Videoleinwand live zu verfolgen, zumal die Kameras die tolle Stimmung bei den Konzerten im Bénazetsaal des Kurhauses, im Theater oder Festspielhaus einfingen und hautnah in der Konzertmuschel übertrugen.

