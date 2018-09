Besucher schlüpfen in komplettes Häs

Baden-Baden - Der herbstliche Hock beim Heimatverein Sandweier bot diesmal noch eine zusätzliche Attraktion: Die Topiknollen hatten anlässlich ihres 22-jährigen Bestehens eine kleine Ausstellung konzipiert - mit Schautafeln, Videosequenzen und Überraschungen zum Selbstausprobieren.

Damit geht der Vorstand des Heimatvereins um Florian Gantner neue Wege, da künftig neben der historischen auch ein Teil der aktuellen Dorf- und Vereinskultur dargestellt und erlebbar gemacht werden soll. Bei einer der jüngsten Sitzungen war diese Anregung gekommen. Die Topiknollen sind nun gleich eingestiegen, 2019 folgt der Gesangverein, der 150 Jahre alt wird, daraufhin die GroKaGe mit ihrem 66-jährigen Bestehen.

Manuel Brenneisen und Zunftmeister Marco Götz haben die jetzige Ausstellung konzipiert, die in mehreren Schaubildern die Entwicklung der Topiknollen von ihrer Gründung vor 22 Jahren bis zu ihren vielfältigen heutigen Aufgaben anschaulich skizziert. Die Idee war ursprünglich, die alemannische Straßenfastnacht sowohl in Sandweier als auch der Umgebung zu beleben. Als lokale Besonderheit wurden die Sandweierer Topiknollen für die Namensgebung gewählt. Inzwischen gehören dem Verein 52 aktive und mehr als 150 passive Mitglieder an.

Fastnachtliches Brauchtum wird von der Gruppe besonders gepflegt. So führten die Topiknollen die Tradition des schwäbisch-alemannischen Fastnachtsweckens wieder ein, wobei die Aktiven mit Schellen und Rasseln "bewaffnet" frühmorgens durchs Dorf ziehen. Sie reaktivierten das Narrenbaumstellen, den "Schlappenball" am Schmutzigen Donnerstag, das "Schlämpletreffen" am Rosenmontag und den Kehraus am Fastnachtsdienstag. Doch auch außerhalb der Fastnacht zeigen sich die Topiknollen sehr aktiv in der Dorfgemeinschaft, wie die Ausstellung belegt.

Das ehemalige Lokal Sternen wurde in 1130 Arbeitsstunden von 41 Mitgliedern der Topiknollen in Eigenarbeit komplett renoviert und zum Vereinsheim umgestaltet. Dort findet seit 2006 das Weihnachtsbaumzieren für die Sandweierer Bürger jeweils einen Tag vor Heiligabend statt. Jeder bringt eine Christbaumkugel mit, bei Liedern und Geschichten wird es immer ein sehr gemütlicher Abend, verrät die Schautafel. Daneben betreiben die Topiknollen einen Stand beim Erdäpflerfest, beteiligen sich beim Vereinsschießen oder der Bauernolympiade des Musikvereins. Beim Gummistiefelweitwurf der Altriehexen von Plittersdorf belegten die Knollen gar den ersten Platz.

Neben den Bildern wartete ein komplettes Häs in der Ausstellung darauf, von den Besuchern mit seinen samt Schellengurt stolzen sechs Kilo Gewicht angelegt zu werden. Das Häs tragen die Aktiven bei ihrer Teilnahme an zahlreichen Fastnachtsumzügen. In einem großformatigen Video war dabei auch der typische, hüpfende Dreierschritt der Topiknollen zu sehen, der ihre Schellen so richtig zum Klingen bringt. Der Umzugswagen samt dem Schnaps spendenden Knollenkopf zählte ebenfalls zur Ausstellung.

Der Heimatverein zeigt sich sehr rührig dabei, das Heimatmuseum immer weiter auszubauen, erläuterte Florian Gantner im Rahmen einer Führung durch die Ausstellung. So wurde gerade eine Schuhmacherwerkstatt aufgebaut, eine Schmiede soll folgen.

Das kulinarische Angebot beim Hock am Wochenende war natürlich handgemacht, vom selbst gebackenen Brot bis zu den Nudeln zum Wildgulasch.