Neue Parkplätze und Renaturierung

Die Parkplatznot an der Geroldsauer Mühle ist seit Eröffnung des Gebäudes groß. Bei der Planung waren lediglich 75 Stellplätze vorgeschrieben worden - planungsrechtlich sei das in Ordnung gewesen, heißt es in den Unterlagen der Stadtverwaltung. In der Realität jedoch reichten die Stellflächen hinten und vorne nicht. Mittlerweile gibt es einen weiteren Parkplatz in etwa 500 Metern Entfernung beim Forstamt. Außerdem wurden etwa 30 zusätzliche Stellflächen bei der Bushaltestelle an der Mühle geschaffen.

In direkter Nachbarschaft dieser 30 Stellplätze sollen nun auf einer Wiese zwischen der Bushaltestelle und dem Grobbach etwa 30 weitere angelegt werden. Der Bauausschuss des Gemeinderats wird sich am kommenden Donnerstag, 20.September, mit der Planung beschäftigen.

Vorgesehen ist in diesem Zusammenhang auch der Bau einer neuen Fußgängerbrücke, die von den neuen Stellflächen über den Grobbach zur Mühle führt. Als Ausgleich für die neuen Parkplätze, die einen Teil einer Überflutungsfläche in Anspruch nehmen, soll der Grobbach auf etwa 500 Meter Länge im Bereich an der Sägmüllermatte ausgeweitet und renaturiert werden. Dabei ist auch ein treppenartiger Zugang zu dem Gewässer vorgesehen.