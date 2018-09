Wieder Mehreinnahmen für Etat

Baden-Baden - Auch 2018 zeichnen sich wieder unerwartete Mehreinnahmen für den städtischen Haushalt ab - allerdings bei weitem nicht so viel wie in den Vorjahren. Bei den Aufwendungen ergibt sich hingegen noch kein klares Bild, da erhebliche Mittel für geplante Maßnahmen noch nicht abgeflossen sind. Dies ist einem Bericht zur Haushaltsentwicklung zu entnehmen, den Kämmerer Thomas Eibl gestern dem Hauptausschuss vorlegte.

Auf der Ertragsseite des Ergebnishaushalts ergeben sich nach dem bisherigen Stand Verbesserungen in Höhe von 4,4 Millionen Euro bei einem Gesamtvolumen von 237 Millionen Euro. Diese Mehreinnahmen haben verschiedene Quellen. So dürfte der Baden-Badener Anteil an der Einkommenssteuer um 1,3 Millionen Euro über dem Ansatz liegen. Die Gewerbesteuer, die zuletzt viel Geld in die Haushaltskasse spülte, bewegt sich etwa im Rahmen des deutlich angehobenen Ansatzes von 51 Millionen Euro. Allerdings deutet sich bislang ein kleineres Plus von 500000 Euro an, das noch steigen könnte. Die Zahlungen aus dem Finanzausgleich fallen bislang um 1,6 Millionen Euro höher aus als gedacht.

Auf der Aufwandsseite ist keine so klare Tendenz feststellbar. Erschwert wird die Berechnung hier vor allem durch einen verzögerten Mittelabfluss, der sich unter anderem bei Unterhaltungs- und Sanierungsprojekten bemerkbar macht. So sind bei manchen Maßnahmen die Ausschreibungen erst im Herbst vorgesehen, so dass diese Beträge großteils erst im nächsten Jahr zur Auszahlung kommen. In einigen Fällen können bereits beauftragte Vorhaben von den Firmen aufgrund von Kapazitätsproblemen nicht zeitnah erledigt werden. Außerdem hat die Stadt etliche Ausschreibungen, die nicht das erwartete Ergebnis bei den Kosten brachten, wieder aufgehoben.

Die Personalausgaben liegen momentan bislang etwa in Höhe der Planung, im Sozialbereich zeichnen sich gewisse Mehrkosten besonders bei der Jugendhilfe ab. Insgesamt geht die Kämmerei davon aus, dass der angestrebte Überschuss im Ergebnishaushalt von 8,3 Millionen Euro voraussichtlich noch verbessert werden kann.

Im Investitionsbereich liegen die Ausgaben auch hinter dem Soll zurück. Erfahrungsgemäß kommen aber noch zahlreiche Abrechnungen in der zweiten Jahreshälfte herein. Bei einigen aufwendigen Vorhaben sind allerdings bislang keine oder nur geringe Mittelabflüsse zu verzeichnen. Dies betrifft zum Beispiel die Umgestaltung der Luisenstraße (Beginn erst im Oktober) und die Alte Dorfstraße Haueneberstein (Verschiebung und Neuanmeldung zum Haushalt 2020/21).

Zur Gesamtsituation schreibt die Kämmerei: "Risiken, dass die Gesamtmittel überschritten werden, bestehen nach derzeitiger Kenntnislage nicht." Obwohl der Haushalt Kreditermächtigungen von 8,4 Millionen Euro (aus dem Jahr 2017) und von 10 Millionen Euro (für 2018) vorsieht, wurden bislang in diesem Jahr noch keine Kredite aufgenommen. Hingegen ist eine Reduzierung der Liquidität (Rücklagen) um acht Millionen Euro zu verzeichnen. Laut Eibl ist nun eine strategische Entscheidung darüber erforderlich, welche Kredite man bei niedrigen Zinsen zur Aufrechterhaltung der Liquidität aufnehmen will. Insgesamt, so sein Fazit, "liegen wir gut im Plan".