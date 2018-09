Alte Bekannte treten in neuem Gewand auf

Baden-Baden - Mit einem erweiterten Vorstand sieht sich der Bluesclub Baden-Baden gut gerüstet für die kommende Saison. Wegen der dortigen Umbauarbeiten wird das Eröffnungskonzert diesmal nicht auf dem Schafberg in Lichtental stattfinden.

Nachdem der bisherige zweite Vorsitzende Martin Zimmer auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausgeschieden ist und für seine langjährige Tätigkeit zum Ehrenmitglied ernannt wurde, trat Andrea Safidine seine Nachfolge an. Michael Böhl als Verantwortlicher für die Pressearbeit, Torben Beeg als Marketingfachmann und Schriftführerin Brigitte Walther komplettieren den Vorstand um den im Amt verbleibenden Vorsitzenden Klaus Hartmann und Kassierer Wolfgang Graf.

In der kommenden Saison, deren Programm der Bluesclub jetzt vorstellte, werden die vielen Fans des 85 Mitglieder zählenden Clubs auf manchen alten Bekannten treffen, der allerdings im neuen Gewand auftritt. Richie Arndt, der die Saisoneröffnung am 29. September bestreitet, hat im Vorjahr seine Mississippireise musikalisch verarbeitet, nun kommt der 2016 mit dem Blues Award für die beste Band und beste Stimme ausgezeichnete Richie Arndt in einer neuen Formation an die Oos.

Ihre Premiere im Löwensaal hat die niederländische Band Sweet Bourbon am 20. Oktober, die bei ihrem Southern Rock mit drei Backgroundsängerinnen glänzt, während der Leadsänger gleichzeitig das Keyboard bedient.

Ebenfalls das erste Mal dabei sind The Blue Poets mit Gitarrist Marcus Deml, der selbst in den USA als Koryphäe an seinem Instrument gilt und am 10. November die Rückkehr zu seinen musikalischen Wurzeln des abgrundtiefen Blues mit erdigem Sound verspricht.

Johnny Rieger riss als Solist den Löwensaal schon mehrfach zu Beifallsstürmen hin. Am 7. Dezember kommt der Pfälzer mit seiner neuen Band Nitrotrigger, die jetzt schon als eines der besten Bluestrios im deutschsprachigen Raum gilt.

Neu sind Jimmy Cornett and The Deadmen am 19. Januar 2019 in der eigenwilligen Formation mit Stehbass, Gitarre und Schlagzeug, für ihre heiße Mischung aus Blues, Southernrock und Country heimsten sie dieses Jahr den Blues Award für die beste CD ein.

Alpenblues vom feinsten servieren am 9. Februar 2019 wieder Meena und Chris Filmore mit Band, er als Gitarrengott, sie mit einer unglaublichen Stimme gesegnet, verspricht Klaus Hartmann. Für die Blues Night am 16. März 2019 konnten als Vorgruppe Stompin' Heat mit ihrem Roots-Blues gewonnen werden, die sich den Wünschen des Bluesclubs fügten und ihr elektronisches Drumboard durch ein richtiges Schlagzeug ersetzen. Bei Larry Garner und der NormanBeaker-Band, der nach seinem ersten Auftritt hier sofort Mitglied im Bluesclub wurde, erwartet die Fans Südstaatenblues neben britischem Bluesrock.

Neu ist der belgische Exportschlager The Blues Bones am 30. März 2019. Die homogene Truppe gewiefter Musiker um Frontsänger Nico de Cock, der zur ersten Liga europäischer Bluessänger zählt, genießt einen exzellenten Ruf. Noch funkiger und jazziger als früher klingt die Henrik-Freischlader-Band am 13. April 2019, eine der besten, die Deutschland derzeit aufzubieten hat. Südstaatenblues von Delta Moon aus Atlanta beschließt am 11. Mai 2019 die Saison.

Alle Konzerte finden im Löwensaal in Lichtental statt, der bei Eigenbewirtung mit einer Theke auf der hinteren Empore aufwartet - auf Wunsch vieler Besucher, da sie sich so eine schönere Kneipenatmosphäre versprechen. Zwei Foto- und Plakatausstellungen und ein neues Lichtkonzept sind weitere Neuerungen.