Beste Freibadsaison nach 2003

Baden-Baden -"Pack die Badehose ein...". Diese Zeilen von Conny Froboess' Sommerlied haben in dieser Saison in den drei Freibädern und im Strandbad im Stadtgebiet beinahe 204000 Besucher in die Tat umgesetzt. Das ist nach dem Jahrhundertsommer von 2003 Rekord.

Berthold-, Hardbergbad, das Schwimmbad in Steinbach und das Strandbad in Sandweier: Alle vier Bäder verzeichnen laut den zuständigen Stadtwerken erhöhte Besucherzahlen. Im Bertholdbad-Freibad steigen die Zahlen momentan noch an. Denn während die anderen drei Bäder ihre Pforten am vergangenen Sonntag geschlossen haben, bleibt das Bad in der Ludwig-Wilhelm-Straße aufgrund der noch sommerlichen Temperaturen bis zum Freitag, 21. September, geöffnet und auch im Hallenbad kann schon geschwommen werden. Auch schon im vergangenen Jahr hatte das Bertholdbad-Freibad eine Woche länger als die anderen Einrichtungen geöffnet, in den Jahren zuvor waren alle gemeinsam in die Winterpause gestartet, teilt Thomas Müller, Leiter der Bäderbetriebe der Stadtwerke mit.

"Die diesjährige Freibadesaison ist die Beste nach dem Jahrhundertsommer 2003", freut sich Müller. Die strahlende Sonne hat's für die Daheimgebliebenen möglich gemacht. Genau genommen lockte sie 203690 Badegäste an, im Jahr 2017 waren es 156921 Besucher gewesen.

Diese Anzahl teilt sich wie folgt auf: Den Weg ins Bertholdbad-Freibad fanden 45012 Gäste (2017: 36029), das Hardbergbad besuchten 65938 Menschen (2017: 50547), nach Steinbach zog es 44409 Wasserratten (2017: 38055), und 48331 Sonnenanbeter (2017: 32290) zählten die Stadtwerke im Hardbergbad. Augenscheinlich haben also die Sperrungen der Zehn-Meter-Türme in Steinbach und im Hardbergbad dem Badevergnügen keinen Abbruch getan. Diese durften nicht genutzt werden, weil sie den heute geforderten Sicherheitsstandards nicht entsprechen (wir berichteten).

In allen vier Einrichtungen sticht ein Monat besonders heraus. Mit Abstand wurden im Juli die meisten Badegäste gezählt, insgesamt waren es 77269. Außerdem führen die Stadtwerke auch Statistik über den generell besucherstärksten Tag des jeweiligen Bads. Die Spitzentage in dieser Saison, die Anfang (Bertholdbad und Sandweier) beziehungsweise Mitte Mai (Hardbergbad und Steinbach) begonnen hat, waren am 31. Juli mit 1314 Gästen im Freibad in Steinbach sowie 1013 Gästen im Bertholdbad und am 5. August mit 2477 Besuchern im Hardbergbad sowie mit 1998 Besuchern im Strandbad Sandweier.

Nun ist Winterruhe angesagt, und die Freibäder werden "eingewintert". Das heißt: Sie werden frostsicher gemacht. Entgegen der weit verbreiteten Meinung, dass nach der Sommersaison das Wasser aus den Becken gelassen wird, bleibt es drin. Das erläutert Pressesprecher Roland Seiter auf Nachfrage. Zwischen Wasser und Beckenrand gebe es "flexible Elemente". Diese würden den Druck auffangen, wenn das Wasser gefriert, so dass das Eis den Kacheln am Rand nichts anhaben könne.

Zum Thema