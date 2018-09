Mergen: Zeigen uns von der Schokoladenseite

"Interkulturelle Woche" startet Baden-Baden (red) - Am Samstag beginnt unter dem Motto "Vielfalt verbindet" die "Interkulturelle Woche" in Baden-Baden. Zwölf Tage lang, bis zum Mittwoch, 3. Oktober, bieten über 30 Akteure in der Kurstadt 23 bunt gemischte Veranstaltungen an (Foto: Rüggeberg). » Weitersagen (red) - Am Samstag beginnt unter dem Motto "Vielfalt verbindet" die "Interkulturelle Woche" in Baden-Baden. Zwölf Tage lang, bis zum Mittwoch, 3. Oktober, bieten über 30 Akteure in der Kurstadt 23 bunt gemischte Veranstaltungen an (Foto: Rüggeberg). » - Mehr