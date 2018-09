Turgenev-Ausstellung im Stadtmuseum

Baden-Baden "Russland in Europa. Europa in Russland. 200 Jahre Ivan Turgenev" ist der Titel einer Ausstellung, die vom 22. September bis 3. März im Baden-Badener Stadtmuseum im Alleehaus gezeigt wird. Das, was in den kommenden fünf Monaten die Besucher erwartet, ist etwas ganz Besonderes. Das Gemeinschaftsprojekt des Sonderforschungsbereichs "Muße. Grenzen. Raumzeitlichkeit. Praktiken" der Universität Freiburg unter der Leitung von Prof. Elisabeth Cheauré mit der Stadtbibliothek und dem Stadtmuseum Baden-Baden stellt sich zunächst als Ausstellung vor, die am Freitagabend um 19 Uhr im Museum eröffnet wird. Bereits der erste Eindruck im Rahmen der Pressekonferenz ließ Großes vermuten und schon im Vorfeld den Entschluss reifen, diese Ausstellung nicht nur ein- oder zweimal aufzusuchen, sondern mindestens acht- bis zehnmal.

Das ist die Anzahl der Kammern im Obergeschoss des Alleehauses, und jede von ihnen wurde detailverliebt zu einem themenbezogenen Kabinett umgewandelt. Die zahlreichen multimedial gebotenen Informationen und Anreize, sich interaktiv einzubringen, verlangen nach zeitintensiver Auseinandersetzung: so etwa das Thema "Russland und Europa" - heute ein politisches Spannungsfeld, aber auch vor 200 Jahren schon im kulturellen und gesellschaftlichen Kreuzfeuer diskutiert.

Ivan Turgenev, russischer Schriftsteller, der als Mittler zwischen beiden Welten rund 250000 Kilometer reiste, wobei die in Baden-Baden lebende Sängerin Pauline Viardot ihn sieben Jahre an die Kurstadt fesselte, bevor er mit dem Ehepaar Viardot nach Bougival bei Paris aufbrach, musste sich oft der Kritik seiner Landsleute stellen.

Texte, Kurzfilme, interaktive digitale Objekte und materielle Exponate verdeutlichen markante Stationen und Ereignisse in Turgenevs Leben, das in diesem breitgefächerten Tableau als Wegweiser Orientierung vermittelt. Der Bezug zur Lebenswirklichkeit des Dichters gibt lebendige Einblicke in die "russische Kultur und die Dynamik der kulturellen Beziehungen zwischen Russland und Westeuropa. Gemeinsamkeiten, Konfliktlinien und brennende Fragen der Gegenwart" werden aus berufenem Mund auch von den Protagonisten der Eröffnung am Freitag, 21. September, um 19 Uhr im Stadtmuseum im Alleehaus erklärt werden.

Zum Thema