Gedeihliches Miteinander im Blick

Sasbachwalden

Sasbachwalden

Startschuss für Anima Tierwelt Sasbachwalden (as) - Die Anima Tierwelt soll neuer Anziehungspunkt in Sasbachwalden werden. Die Geschäftsführerinnen Davina Schmitz und Maria Wruck (Foto: as) freuen sich, dass am 22. September nun der Grundstein gelegt wird. Im Interview sprechen sie über ihre Pläne.

Baden-Baden

Baden-Baden

"Interkulturelle Woche" startet Baden-Baden (red) - Am Samstag beginnt unter dem Motto "Vielfalt verbindet" die "Interkulturelle Woche" in Baden-Baden. Zwölf Tage lang, bis zum Mittwoch, 3. Oktober, bieten über 30 Akteure in der Kurstadt 23 bunt gemischte Veranstaltungen an (Foto: Rüggeberg).

Bremen

Bremen

Schlager: Ein gelungenes Debüt Bremen (rap) - Besser kann es für eine Premiere fast nicht laufen: Schiedsrichter Daniel Schlager aus Hügelsheim hat am Sonntag beim Spiel Werder Bremen gegen 1. FC Nürnberg ein gelungenes Bundesliga-Debüt gefeiert. Das BT hat sich mit ihm über seine Premiere unterhalten (Foto: dpa).

Bühl

Bühl

Dorfbott sorgt für Kommunikation Bühl (bm) - Die Figur des Dorfbotts hat in Eisental Kultstatus erlangt und wird seit zwei Jahren zuverlässig von Ewald Haitz verkörpert. Die Aktionen hätten dazu geführt, dass sich die Bewohner Eisentals vermehrt auf der Straße, im Dorf und an zentralen Plätzen begegnen (Foto: Mürb).