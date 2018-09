Einsatz für Erhalt des Stadtbildes

Baden-Baden - Bei der Mitgliederversammlung des Vereins Stadtbild Baden-Baden am Mittwochabend wurde der komplette Vorstand turnusgemäß für weitere zwei Jahre wiedergewählt und auch beauftragt, eine neue Geschäftsordnung zum Thema Datenschutz und Kommunikation schnellstmöglich aufzustellen.

Nach der Begrüßung der rund 35 Anwesenden durch den Vorsitzenden Wolfgang Niedermeyer berichtete Schriftführerin Astrid Sperling-Theis über die Aktivitäten im Geschäftsjahr 2017. So schrieb der Verein zum Erhalt, der Pflege und Entwicklung des Stadtbildes von Baden-Baden unter anderem einen offenen Brief an die Stadträte zur Gestaltung des Leopoldplatzes im April 2017, im Oktober 2017 an OB Margret Mergen sowie an die Stadträte zur Ablehnung der Schlosspläne der Investorin Al Hassawi und im November 2017 an die Fraktionen zur Aufhebung des Bebauungsplans für das Neue Schloss. Ein weiterer Brief wurde an den Präsidenten des Landesamtes für Denkmalschutz gerichtet, in dem die Entwicklung des Vorhabens für das Neue Schloss dargestellt wurde. Im November gab es dann auch eine Unterredung mit Al Hassawi und ihren Beratern, in der die Bedenken des Vereins Stadtbild zu den neuen Umbauplänen des Schlossprojektes vorgetragen wurden. Im Dezember 2017 erfolgte ein weiteres Schreiben an OB Mergen, in dem sie gebeten wurde, keine Entscheidung im Bezug auf das Neue Schloss zu fällen, die negative Folgen hätte. Damit sollte die Schlossinvestorin ausgebremst werden.

Im Dezember 2017 wurde weiterhin der Weltkulturerbe-Weg vorgestellt zum Thema "Von der bürgerlichen Badherberge zum internationalen Grandhotel". Die Mitglieder wurden aufgefordert, die Bautätigkeiten aus den Jahren 2016/2017 in Baden-Baden unter dem Aspekt "Baukultur in Baden-Baden" zu bewerten. Ein weiteres Hauptthema des Vereins war auch die Bewerbung Baden-Badens für die Anerkennung als Weltkulturerbe. Hierfür wurden Vorschläge zusammengetragen und in diesem Zusammenhang auch Diskussionen mit Baubürgermeister Alexander Uhlig geführt.

Auch den Datenschutz im Blick

Der Bericht des Kassenwarts Hans-Michael Fahlke fiel positiv aus, die Entlastung erfolgte einstimmig. Die turnusgemäß durchgeführten Wahlen ergaben keine Neuerungen. Wolfgang Niedermeyer (Vorsitzender), Bernd Weigel (2. Vorsitzender), Astrid Sperling-Theis (Schriftführerin) und Rechnungsführer Hans Michael Fahlke wurden alle einstimmig wiedergewählt. Für den Beirat wurden Prof. Dr. Heinrich Losen, Dr. René Lohs, Gerd Müller und Yannic Weber "en Block" ohne Gegenstimmen gewählt. Zu Kassenprüfern wurden Wolfgang Ullrich und Dr. Horst Jaeckel bestimmt.

Ohne Satzungsänderung wurde dann die Geschäftsordnung Datenschutz und Kommunikation von den Mitgliedern beschlossen. Die Versammlung beauftragte den Vorstand, eine geeignete und zweckmäßige Geschäftsordnung für den Datenschutz und die Kommunikation schnellstmöglich aufzustellen und anzuwenden.

Zum Abschluss erfolgte ein Ausblick. So plane man eine Beteiligung bei der "Erweiterung der Gesamtanlagenschutzsatzung" und bei der Erstellung einer Baufibel für Villengebiete. Man wolle weiter die Aufhebung des Bebauungsplanes Neues Schloss erreichen und neue Stadtbild-Weltkulturerbe-Wege vorstellen. Nach dem offiziellen Teil gab es einen Vortrag: "Ein Spaziergang durch Regensburg".