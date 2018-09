Pflegenotstand im Dahliengarten Von Gisela Brüning Baden-Baden - Leiden die Mitarbeiter in vielen Kliniken unter viel zu vielen Betten für viel zu wenig Pflegekräfte, so stellt sich das Problem im Dahliengarten an der Lichtentaler Allee ähnlich dar: Es gibt viel zu viele Beete für viel zu wenig Pflegende. Lale Breitenbucher und Edelgard Späth, Vorsitzende und Ehrenvorsitzende des Vereins Freunde des Dahliengartens, legen zwar selbst regelmäßig und eifrig Hand bei der Gartenarbeit an, aber da es meist ältere Menschen sind, die sich ehrenamtlich für solche Tätigkeiten einbringen, bereiten Gebrechlichkeit oder Tod dem freiwilligen Einsatz mit der Zeit ein jähes Ende. So sieht im Moment auch nach dem Verlust etlicher Helfer die Situation der Freunde des Dahliengartens aus, die mit diesem Bericht einen Hilferuf nach Unterstützung aussenden wollen. Besonders um diese Jahreszeit kann man beim Anblick des Gartens Ursula Rogge zustimmen, die, während das BT in der Grünanlage vorbeischaute, mit Sorgfalt Unkraut jätete und ihrem Spaß an diesem Tun Ausdruck gab: "Es macht immer Freude, in dem schönen Ambiente des Dahliengartens zu arbeiten, pflegen und helfen zu dürfen." Zwar stellen sich die "Patienten" auf den 64 Beeten derzeit in einmaliger feuriger Blütenpracht dar, aber einige der schönen Blumen zeigen bereits Zeichen der Ermattung. Zweimal wöchentlich - montags und donnerstags ab 9 Uhr - treffen sich die Freiwilligen, um zu jäten, zu hacken, Verwelktes zu entfernen, schwache Stängel zu stützen und Sträuße im Bénazet-Pavillon zum Verkauf zu binden, um die Kosten der folgenden Saison zu mindern. Auf Lale Breitenbucher, Edelgard Späth, Ursula Rogge und Eveline Ströbel, wartete auch am Montag wieder eine Menge Arbeit - ging es dabei auch doch darum, die Anlage für das heutige Dahliengartenfest hübsch zu machen. Wer sich für gesunde Beschäftigung im Freien und freundliche Gemeinschaft interessiert, kann heute beim Fest vorbeikommen oder erhält Auskunft unter (07221)393417. Zum Thema

