Verzweiflung im Rebland

Baden-Baden - "Man merkt an Schreiben und Anrufen, dass das die Leute im Rebland stark umtreibt", sagte Stadtrat Klaus Bloedt-Werner (CDU) am Donnerstag in der Sitzung des Bauausschusses zur Sanierung der Yburgstraße in Steinbach. Das Gremium stimmte zwar der geplanten Maßnahme zu - aber nicht, ohne Bauchweh zu bekunden und Optimierungen zu fordern.

In drei Abschnitten soll die Yburgstraße wie berichtet ab dem Frühjahr 2019 saniert werden. Neben der Fahrbahnerneuerung sollen unter anderem das Geländer entlang des Steinbachs neu gestaltet, die Bachmauer saniert und Hausanschlüsse erneuert werden. Für jeden der Bauabschnitte ist jeweils ein Jahr vorgesehen, wobei die Straße dann für den Durchgangsverkehr voll gesperrt werden soll. Dies wollten vor allem die Stadträte aus dem Rebland, Bloedt-Werner und Günter Seifermann (Grüne), nicht kampflos hinnehmen.

"Wir stimmen heute so nicht zu", sagte Seifermann. Zwar habe er im Ortschaftsrat "Ja" gesagt, da es an der Unerlässlichkeit der Maßnahme keine Zweifel gebe. Er sehe aber die Notwendigkeit einer Vollsperrung - vor allem für so einen langen Zeitraum - nicht. Als Grundlage seiner Einschätzung brachte er ein Beispiel vor: Zwischen der Karcher-Kreuzung und dem Postplatz habe es auch mit halbseitiger Sperrung funktioniert. Dort war das Geländer in der Vergangenheit schon gemacht worden. Er schlug vor, die Arbeiten an den Hausanschlüssen und am Bach zu trennen. So könne man bei den Geländerarbeiten die Nordseite, bei den Arbeiten an den Häusern die Südseite der Yburgstraße sperren. Das koste zwar Zeit, man könne aber durchfahren.

Betriebe bangen um ihre Existenz

Bloedt-Werner entgegnete, dass "uns im Ortschaftsrat schlüssig dargelegt" wurde, dass eine halbseitige Sperrung nicht möglich ist. Doch auch er forderte vehement, dass diese Möglichkeit nochmals überprüft wird und besonders, dass die Bauzeit verkürzt wird. Denn vor allem der "Stadtteil Neuweier werde abgehängt" in dieser Zeit, und die Anwohner in Umweg und in Varnhalt würden sich ob der geplanten Umleitungsstrecke "bedanken". Er sprach von "Existenzängsten" der Betriebe im ganzen Rebland, wenn sie möglicherweise vier oder fünf Jahre auf die Durchfahrt durch Steinbach verzichteten müssten. Diese Dauer kommt zustande, da auch zwischen Steinbach und Neuweier Arbeiten am Steinbach anstehen, bei denen ebenfalls eine sehr lange Vollsperrung vonnöten ist (wir berichteten).

Bloedt-Werner wiederholte sein eindringliches Credo aus der Ortschaftsratssitzung, dass die Maßnahme nicht aufgeschoben werden könne, es aber immens wichtig sei, "die Hauptbetroffenen an die Hand zu nehmen". Denn: "Sonst gibt es einen Aufstand." Hans Schindler (FDP-Stadtrat und Vorsitzender des hiesigen Hotel- und Gaststättenverbandes) pflichtete ihm bei, dass in seiner Branche Betriebe schon um ihre Existenz bangten.

Bürgermeister Alexander Uhlig sprach zusammenfassend von einer "Herausforderung fürs Rebland". Er ließ am Ende unter der Prämisse abstimmen, dass der Bauausschuss die Verwaltung damit beauftragt, mit der ausführenden Firma, die übrigens noch nicht feststeht, das Ausführungskonzept zu optimieren und die bestmögliche Lösung zu finden. Dem stimmten die Stadträte bis auf Günter Seifermann (Nein), Ursula Opitz und Jürgen Louis (beide Grüne, beide Enthaltung) zu.