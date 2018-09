Fürs "einladende Eingangstor" heißt es: Zähne zusammenbeißen

Mit der Schaffung eines Kreisverkehrs am Bertholdplatz soll dort durch geringere Fahrgeschwindigkeiten für mehr Verkehrssicherheit und weniger Unfälle gesorgt werden. Vorgesehen sind auch barrierefreie Haltestellen und Querungen, hinzu kommt eine Neuordnung der Park- und Anlieferbereiche. Geplant sind außerdem umfangreiche Kanalisations- und Leitungsarbeiten (wir berichteten).

Insgesamt soll der Platz ein "einladendes Eingangstor" zur Innenstadt werden. Zuvor allerdings werden Autofahrer und manche Anwohner hin und wieder die Zähne zusammenbeißen müssen. So ist voraussichtlich in den ersten drei Monaten von Januar bis März eine Vollsperrung der Lichtentaler Straße zwischen Bertholdplatz und der Einmündung Weinbergstraße vorgesehen. Die Umleitung erfolgt in dieser Phase komplett über die Maria-Viktoria-Straße.

Die restlichen Bauabschnitte sollen unter halbseitigen Sperrungen durchgeführt werden, wobei auch weitere zeitweise Umleitungen über die Maria-Viktoria-Straße und stadtauswärts über die Falkenstraße vorgesehen sind. Die Sanierung der Lichtentaler Straße erfordert zudem an vier Wochenenden eine Sperrung der Tunnelausfahrt an der Russischen Kirche. Bis zu den Sommerferien soll die Schaffung eines Kreisverkehrs im unmittelbaren Platzbereich abgeschlossen sein, danach stehen vor allem noch Arbeiten an einmündenden Seitenstraßen an.

Unter den Stadträten wurde die vorgesehene Verlagerung von viel Verkehr in die Maria-Viktoria-Straße mit einigen Bedenken zur Kenntnis genommen. Reinhilde Kailbach-Siegle (CDU) betonte, dass es in der Straße schon jetzt zuweilen chaotisch zugehe. Bürgermeister Alexander Uhlig meinte in Hinblick auf erwartete Verkehrsstörungen: "Wir müssen eben darauf reagieren, wenn es so weit ist." Aber klar sei auch: "Es wird Probleme geben."

Hingewiesen wurde in der Sitzung auch darauf, dass man den Kiosk am Bertholdplatz erhalten will, über dessen Beseitigung im Vorfeld nachgedacht worden war. Nun wird ein neuer Pächter für den Kiosk gesucht. Die gesamte Umgestaltungsplanung für den Platz soll im November bei einer Infoveranstaltung den Bürgern vorgestellt werden.