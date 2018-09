"Rathaus-Unterwelt" hinter Glastür Von Henning Zorn Baden-Baden - Wenn am bevorstehenden Tag der offenen Tür im Altstadt-Rathaus (Samstag, 29. September) diverse Führungen durch den altehrwürdigen Gebäudekomplex stattfinden, dann besteht für die Teilnehmer auch die Gelegenheit, einen Blick auf eine der ungewöhnlichsten und geheimnisvollsten Attraktionen des Baden-Badener Verwaltungszentrums zu werfen. Rund 30 Meter unterhalb des Rathausinnenhofs, zu dem man vom Marktplatz her gelangt, befindet sich nämlich eine recht unheimlich wirkende Grotte mit zwei kleinen düsteren Seen. Besuchergruppen aus aller Welt sind stets fasziniert, wenn sie diese "Rathaus-Unterwelt" durch eine Glastür betrachten können. Der Aufenthalt in der Höhle selbst ist allerdings normalerweise nicht möglich, da der Zugang zum Gelände bislang nicht für Besucher hergerichtet wurde. Bei dieser unterirdischen Höhlenanlage, die im Volksmund "Rathaus-See" genannt wird, handelt es sich um einen historischen, wohl mittelalterlichen Steinbruch zur Gewinnung von Mühlsteinen. Der dort anzutreffende Sandstein war dafür gut geeignet. Noch heute sieht man in der Höhle ein nicht ganz fertig behauenes Exemplar eines Mühlsteins. Früher befanden sich im Oostal zahlreiche Mühlen, die solche Steine benötigten, um das Korn zu mahlen. Einst war der Steinbruch bei Tageslicht zugänglich und wurde dann später überbaut. 1891 entdeckte man ihn beim Bau des Hotels Darmstädter Hof, nachdem zuvor rund vier Jahrhunderte lang nichts über diesen Steinbruch mehr bekannt gewesen war. Auch dann geriet er wieder weitgehend in Vergessenheit, bis zu Beginn der 90er Jahre des 20. Jahrhundertes der heutige Zugang mit der Glastür installiert wurde. Vor einiger Zeit wurde einmal untersucht, ob vielleicht schon die Römer in diesem Steinbruch tätig gewesen sein könnten. Dazu pumpte die Feuerwehr die beiden kleinen Seen - man könnte auch von wassergefüllten Becken sprechen - leer, doch gefunden wurden hier keine antiken Spuren. Die Seen mit einer Tiefe von bis zu drei Metern werden von Sickerwasser gespeist, das sich von der Oberfläche her langsam nach unten arbeitet. Natürlich hatte man auch die Vermutung, dass Thermalwasser hier im Spiel sein könnte. Doch Untersuchungen konnten das nicht bestätigen. Das Wasser des "Rathaus-Sees" hat aber gute Trinkwasserqualität und eine konstante Temperatur von 18 Grad. Einen Abfluss konnte man nicht feststellen, das Wasser verschwindet irgendwo über Spalten und kleine Gänge unterirdisch. Der "Rathaus-See" hat also noch längst nicht alle seine Geheimnisse preisgegeben.

