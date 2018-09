Auftakt nach Maß für "Kopfhörer live" im Rantastic

Baden-Baden - Mit einer neuen Musikreihe möchte Jens Dietrich im Rantastic diesem Zweig der Kleinkunst auf seiner Bühne mehr Auftrieb geben: "Otto Meyer präsentiert Rantastic Kopfhörer live" ist die Reihe mit bis Mai anberaumten ein bis zwei Konzerten monatlich überschrieben. Solange die Sendung noch bei SWR 1 lief, hatte Jens Dietrich dort das Catering übernommen. So entstand die Idee mit dem Wechsel ins Rantastic nach Einstellung der Sendereihe im SWR, "damit Otto Meyer als Rentner nicht einrostet", ulkte Dietrich bei der Premiere. Bisher stand die Reihe für musikalische Qualität, und das soll auch so bleiben, versprach Meyer, der nach wie vor über unzählige Kontakte in der Szene verfügt.

Seine Band "BasiX", bei der Meyer als Gitarrist und Sänger agiert, eröffnete das Konzertprogramm. Da der Schlagzeuger wegen seines vollgelaufenen Kellers ausfiel, war Tobi Zeller als kurzfristiger Ersatz eingesprungen. Ali Daibel am Bass und Keyboarder Gerhard Hoffmann ergänzten das Quartett. Die Musiker schauen in erster Linie darauf, was ihnen selbst Spaß macht, wie etwa eine Version der Route 66, bei der die Harley-Fahrer sehr gemütlich über die Traumstraße gondelten.

JJ Cales "Call me the breeze", Brook Bentons "Rainy Night in Georgia", dem schon viele Künstlerpersönlichkeiten ihre Version aufdrückten - wobei die von Otto Meyer nicht die Schlechteste war - oder Eric Claptons "Slow down Linda" nahmen das Publikum ganz entspannt in den Abend mit. Auch die Atmosphäre stimmte: Stuhlreihen, Bistrotische und Ledercouches entlang der Seitenwände verliehen der Konzertarena ein gemütliches Ambiente. Unter anderem Ausflüge in den Rock'n'Roll bescherten "BasiX" beim ersten öffentlichen Auftritt stehende Ovationen.

High South, die Erfolgsband aus den USA, war dann der eigentliche Top-Act des Abends und stieg mit knackigen Harp-Rhythmen gleich richtig ein. Das Quartett hat sich nach früherem Country jetzt auf emotionalen Westcoast-Sound spezialisiert, mit zeitlosen Songs voller Magie und Texten, die sich oft mit Beziehungschaos und verletzten Gefühlen beschäftigen. Manche dieser Songs haben etwas Balladenhaftes wie "Honestly", die Hymne "All you ever needed" hat ein fast schon orchestrales Finale. "The Best is yet to come" dreht sich einfühlsam um das Abschiednehmen. Im Bereich des Folk angesiedelt ist "One night at a time" mit ausgeprägter Akustikgitarre.

Rockig wurde es bei "Make it better" mit der Gitarre als Schlagzeug, selbst ein anfahrender Zug wurde in einem mitreißenden Song bei mehrfachem Zwischenapplaus von der Blues-Harp imitiert. Legendäre 70er Jahre Bands wie The Eagles, The Birds oder Crosby, Stills, Nash and Young bilden das Gerüst des emotionalen Westcoast-Sounds dieser Band, die im Rantastic auf Anhieb so richtig zündete. Die langmähnigen Jungs schienen aus der Zeit gefallen, sie ließen das Flair der 68er aufleben, vom ersten Song an war durchgängig Mitklatschen angesagt. Ihr Sound, der an Urlaubsreisen im VW-Bully, Blumenkinder und das imaginäre Gefühl von Freiheit erinnerte, ging in die Beine. High South, das sind vier Gitarren, eine Harp und drei gleichberechtigte Sänger, in Songs wie "Coast Town" oder "Change in the Wind" wurde deutlich, dass die vier auch eingängige Melodien und harmonische Vocals lieben. "Wir machen Party und jeder ist eingeladen", flachsten sie mit dem Publikum.